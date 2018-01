El argentino Julio Furch buscará otra vez ser campeón goleador del fútbol mexicano

El delantero se cifra la meta en 10 goles, aunque dará prioridad a su labor colectiva en el Santos Laguna

TORREÓN, México – El delantero argentino Julio Furch, del Santos Laguna del fútbol mexicano, anunció hoy que buscará anotar una decena de goles en el torneo Clausura 2018, aunque su meta principal será ayudar a su equipo.

“Siempre doy prioridad al grupo, pero marcar nueve goles en el pasado campeonato me sirvió para estar tranquilo; es lo máximo que he anotado en México y me gustaría superarlo“, dijo en una conferencia de prensa.

Furch, de 28 años, llegó al Santos para el Clausura 2017 luego de convertirse en una de las figuras principales del Veracruz y en el pasado Apertura convirtió nueve veces, dos menos que el líder goleador, aunque su conjunto quedó eliminado de la liguilla de los ocho mejores.

“Ahora tenemos ganas de tomar revancha; se ha formado un equipo con mas experiencia y de recorrido en la liga y estoy ansioso por ver a este nuevo equipo“, afirmó.

Dirigido por el uruguayo Robert Siboldi, el Santos se hizo de algunos futbolistas de calidad para el cercano torneo mexicano, entre ellos el delantero paraguayo Cris Martínez, el defensa uruguayo Gerardo Alcoba y los volantes mexicanos José Juan Vázquez y Jesús Isijara.

Furch cree que esas contrataciones y la buena pretemporada permitirán hacer un buen torneo y que el equipo regrese a los primeros planos de la liga.

“El técnico es de ver cómo juega el rival; también de tener la pelota, terminar las jugadas, crear situaciones de gol, permanecer bien parados con buenos recorridos en defensas y contundentes arriba; la idea de Robert el grupo la está tomando bien“, agregó.

Santos debutará el domingo como local ante Lobos BUAP en el inicio del torneo Clausura 2018 y aunque Furch confía en sacar los tres puntos, advirtió que los rivales son de cuidado.

“Lobos es complicado, ha tenido recambio de jugadores y hay que tener cuidado sus delanteros marcaron muchos goles en el torneo anterior. Pese a eso, creo que podemos hacerles daño“, dijo.

Furch perdió casi una semana de la pretemporada por una tendinitis en una rodilla, pero está recuperado y confía en ser parte de la alineación el domingo en el inicio del torneo.

“Me siento al 100“, concluyó.