Disney anuncia en D23 “Zootopia 3”, “Coco 2”, “Frozen 3” y mucho más: lista completa

D23 volvió a convertir a Disney en el centro de atención con una jornada cargada de anuncios sobre las producciones que llegarán próximamente a los cines y a la televisión.

La convención oficial de la compañía reunió en el Honda Center de California a grandes figuras de Hollywood y dejó confirmaciones esperadas como “Zootopia 3”, “Coco 2” y “Frozen III”, además de nuevos proyectos que amplían el calendario de estrenos de los próximos años.

Anne Hathaway apareció para hablar de “The Princess Diaries 3”, mientras Ryan Gosling se sumó a las novedades de “Star Wars: Starfighter” y Hugh Jackman quedó confirmado junto a los X-Men y los 4 Fantásticos en “Avengers: Doomsday”.

De “Coco 2” podemos decir que llevará a Miguel a una nueva etapa marcada por la adolescencia y volverá a explorar el universo inspirado en el Día de los Muertos.

Hathaway fue quien abrió la puerta a uno de los regresos más esperados al asegurar: “Ya queda poco”. La tercera película de “The Princess Diaries” tiene previsto llegar el próximo año.

La jornada también tuvo espacio para la nostalgia. Los Jonas Brothers aparecieron para pasar el testigo de “Camp Rock” a una nueva generación, mientras Lisa Kudrow y Mira Sorvino sorprendieron caracterizadas como Romy y Michele para presentar un adelanto de su comedia.

Pixar, Marvel y más sorpresas en camino

Pixar aprovechó su 40 aniversario para presentar parte de su hoja de ruta, con “The Incredibles 3” entre las apuestas más llamativas. La nueva entrega estará centrada en los hijos de la familia, quienes ya se preparan para asumir su propio papel como superhéroes.

El estudio también anunció “Gatto”, dirigida por Enrico Casarosa, una historia protagonizada por un gato negro en Venecia, y “Ghost Market”, prevista para 2028 y enfocada en un creador de contenido de Chicago cuya estancia en Hawái toma un rumbo inesperado después de detenerse en un misterioso supermercado.

La animación sumó además las primeras imágenes de “Ice Age: Boiling Point”, presentadas por Queen Latifah, mientras el equipo de “Rapunzel” mostró detalles de la película protagonizada por Kathryn Hahn y rodada en distintos monasterios, catedrales y escenarios españoles.

Marvel reservó otro de los grandes momentos con Kevin Feige al frente. Chris Evans y Robert Downey Jr. acompañaron la presentación de “Avengers: Doomsday”, mientras Sadie Sink ganó protagonismo en la nueva etapa de “Spider-Man”. También se adelantaron detalles de la segunda temporada de “Ahsoka”, incluido el regreso de Anakin Skywalker.

“Los Simpson” preparan su regreso al cine con nuevo título

Más de dos décadas después de su primera película, “Los Simpson” volverán a la pantalla grande con una nueva aventura que ya tiene fecha de estreno y también un primer vistazo presentado durante D23 2026.

Disney y 20th Century Studios anunciaron el proyecto en septiembre de 2025 y fijaron su llegada a los cines para el 3 de septiembre de 2027. La fecha representa un cambio frente al calendario inicial, que contemplaba el estreno para julio de ese mismo año.

D23 sirvió además como escenario para mostrar material promocional de la cinta. La producción ya formaba parte de las experiencias anunciadas para el piso de exhibición de la convención.

Del anuncio de “The Simpsons Movie 2” a “The New Simpsons Movie”

El proyecto también llega con un cambio de nombre. Cuando fue anunciado originalmente, la película llevaba el título “The Simpsons Movie 2”, pero el material presentado en D23 muestra ahora una nueva identidad bajo el nombre “The New Simpsons Movie”.

Por el momento, Disney no ha revelado cuál será la historia que llevará nuevamente a la familia amarilla a los cines. El anuncio de 2025 estuvo acompañado por un póster protagonizado por una dona rosa y el mensaje “Homer’s coming back for seconds”.

La nueva producción marcará el regreso de la familia de Springfield a la pantalla grande más de 20 años después de “The Simpsons Movie”, estrenada en 2007.

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