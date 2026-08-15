Acusan a abuelo “ebrio” por nietos muertos en accidente náutico en NJ

Stephen Schneider se entregó a la policía y fue acusado del homicidio de sus dos nietos que cayeron al agua desde el bote que él conducía en Jersey Shore, Nueva Jersey.

El abuelo de 64 años presuntamente conducía el timón bajo los efectos del alcohol, según la policía. Quedó detenido ayer en relación con el accidente sucedido cuando su embarcación Tidewater 280 de 30 chocó contra una baliza de madera en Barnegat Bay y sus nietos salieron despedidos hacia el agua alrededor de las 9 p.m. del 19 de julio.

Schneider y su esposa lograron rescatar de las oscuras aguas a Mya Bella Golabek, de 9 años, y a su hermano Sigmund Paul Golabek (7); pero ambos fallecieron posteriormente en un hospital local.

No se ha difundido el nivel de alcohol en la sangre de Schneider en el momento del accidente. La Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) informó a New York Post que el abuelo se entregó voluntariamente en el Departamento de Policía de Berkley Township. Quedó recluido en la cárcel del condado Ocean a la espera de una futura audiencia judicial.

Fue acusado de dos cargos de homicidio imprudente con embarcación, así como de navegar bajo los efectos del alcohol y de conducción temeraria. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El concejal de Berkeley, James Byrnes, declaró a News12 que vio al niño pequeño con un chaleco salvavidas puesto mientras los equipos de emergencia intentaban reanimarlo sin éxito. “Los bomberos se lanzaron al agua de inmediato” para intentar salvarlos, afirmó.

El trágico accidente conmocionó a la tranquila comunidad. “Llevaremos esto siempre en el corazón y nuestros pensamientos están con la familia”, añadió el concejal. “Es una verdadera tragedia”.

Casos recientes

Varias personas han muerto en el agua durante paseos este verano en el área triestatal, la mayoría menores de edad. Esta semana Audley Sykes, adolescente de 17 años, se convirtió en la más reciente víctima por inmersión, tras quedar atrapado en una corriente de resaca en Rockaway Beach (Queens, NYC) alrededor de las 7:30 p.m. del domingo.

A fines de julio dos niños murieron ahogados en el río Passaic en Nueva Jersey. También ese mes en ese estado una niña de 9 años y su hermano de 7 murieron al salir despedidos de un bote. Además una niña de 6 años residente de Brooklyn (NYC) pereció ahogada durante un paseo familiar a una playa en Long Island (NY). Previamente Harbe Nagi, un niño autista de 7 años que tenía un “gran interés por el agua”, fue hallado muerto en una piscina tras haber desaparecido durante una fiesta en el norte del estado Nueva York.

En junio Davoris “Peter” Carter III, niño de 14 años, fue hallado sin vida días después de haber desaparecido en una playa en Wildwood, Nueva Jersey. En otro caso similar, el 30 de mayo Brandon Figueroa, adolescente de 18 años, fue hallado muerto días después de que desapareciera al ser arrastrado por la corriente mientras nadaba en Rockaway Beach, Queens (NYC).

Según las estadísticas (2021-2023) de la Asociación de Salvamento de Estados Unidos (USLA), Nueva York es el 2do estado del país con más ahogamientos en sitios públicos: se realizaron 73.7 rescates por cada 100,000 asistentes a la playa. Oregon es en promedio el estado con más casos y Connecticut el más seguro.

La ciudad de Nueva York ofrece clases de natación gratis para bebés (de 18 meses a 5 años), niños (de 6 a 17) y personas mayores (a partir de los 62 años). Antes de dirigirse a la playa, río o piscina se recomienda consultar el clima y protegerse del sol. Las actualizaciones pueden verse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.

Las 8 playas públicas de la ciudad de Nueva York están abiertas todos los días de 10 a.m. a 6 p.m. para nadar durante la temporada de verano (desde el fin de semana de Memorial Day hasta Labor Day). Se puede caminar por la arena o visitar el paseo marítimo fuera de este horario, pero está estrictamente prohibido nadar cuando los salvavidas no están de servicio.