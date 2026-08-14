Hochul se niega a visitar zona afectada por contaminación radiactiva en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, descartó visitar a los residentes del condado de Niagara afectados por una investigación relacionada con niveles elevados de radiación detectados en propiedades del área, pese a las solicitudes de los habitantes para que conozca personalmente sus preocupaciones.

Hochul hizo las declaraciones el jueves durante una visita a Fredonia, ubicada a unos 105 kilómetros de la zona afectada, donde participó en un acto para celebrar la construcción del nuevo Hospital Northern Chautauqua, informó WBEN.

Sostuvo que no considera apropiado acudir personalmente al área mientras continúan las investigaciones sobre la posible contaminación radiactiva. “He visto a gente subir allí y politizar sus peticiones de ayuda. Yo no soy así. Si voy, es un espectáculo político y no voy a usar la política para sacar provecho de la miseria ajena”, afirmó Hochul.

La gobernadora aseguró que, en lugar de desplazarse hasta Niagara, ha optado por enviar expertos estatales para atender la situación. También destacó su papel en la iniciativa destinada a identificar posibles focos de radiación mediante vigilancia aérea y terrestre.

Agregó que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos tiene una responsabilidad mayor en la investigación de los niveles de radiación detectados en el oeste de Nueva York.

Críticas a la decisión de Hochul

La decisión de la gobernadora generó críticas de Carl Calabrese, estratega republicano y colaborador de WBEN, quien consideró que Hochul está desaprovechando una oportunidad para acercarse a los residentes afectados.

“Eso es un error”, afirmó Calabrese, quien señaló que, independientemente de quién sea responsable de la contaminación, los residentes esperan que sus autoridades demuestren preocupación y empatía.

El estratega sostuvo que es posible que el problema no sea responsabilidad de Hochul ni del gobierno estatal y que, en caso de que exista responsabilidad estatal, los hechos podrían haberse producido décadas atrás.

Aun así, consideró que la gobernadora debería acudir personalmente, conversar con los habitantes y escuchar sus inquietudes directamente.

Calabrese también cuestionó la caracterización de Hochul sobre una eventual visita como un “espectáculo político”. Expresó que la presencia de la gobernadora podría tener precisamente un efecto positivo al mostrarla dispuesta a conocer de primera mano las preocupaciones de las familias.

“Creo que sería un espectáculo político, en el buen sentido, presentarla como alguien dispuesta a venir aquí y ver y escuchar de primera mano las preocupaciones de los residentes”, señaló.

El estratega recordó además que el contacto directo con los ciudadanos ha sido históricamente una de las fortalezas políticas de Hochul. Por ello, consideró especialmente llamativo que la gobernadora no utilice esa capacidad en medio de la preocupación generada por las mediciones de radiación.

“Este siempre ha sido el punto fuerte de Kathy Hochul: su capacidad para conectar con la gente en grupos pequeños. Es un ámbito en el que destaca. Que no lo aproveche, y que sus asesores no reconozcan la oportunidad, es un grave error”, concluyó Calabrese.

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