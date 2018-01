¿Por qué Nicky Jam tiene que engordar 30 libras?

Ya ha aumentado unas cuantas libras, según reveló

Nicky Jam tiene que comer y comer…

El cantante y actor puertorriqueño está en plena preparación para protagonizar la serie ‘El Ganador’, basada en su vida.

Y para hacer de él mismo, tiene que engordar nada menos que 30 libras, según él mismo confesó por las redes sociales.

“Si ven que estoy más gordito fue que me mandaron a engordar 30 libras. Yo no me quejé porque me encanta comer, ¿a quién no?“, dice en la transmisión que hizo por su cuenta de Instagram.

La serie se está filmando en México, Colombia, Puerto Rico y Boston, y es una producción de Boomdog Films para Telemundo y Caracol TV.