Bernardo Silva es nombrado nuevo capitán de la Selección de Portugal

Bernardo Silva ha sido designado como el nuevo capitán de la Selección de Portugal tras la retirada definitiva de Cristiano Ronaldo. Así lo confirmó este viernes el seleccionador nacional Jorge Jesus durante una rueda de prensa ofrecida en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, en la que presentó la lista de 28 convocados para los próximos duelos de la Liga de Naciones frente a Dinamarca y Gales.

El técnico de las ‘Quinas’ explicó que, tras la marcha del histórico delantero, el brazalete recaerá en el futbolista con mayor recorrido en el combinado absoluto de entre los citados. Bernardo Silva, centrocampista del Real Madrid de 32 años, encabeza esa lista con 115 partidos internacionales. “Bernardo está pasando por una gran etapa en el Real Madrid y no es nada fácil ser titular en un equipo de ese calibre, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre su valor, experiencia y la calidad que aportará al grupo”, destacó Jesus.

El relevo en el liderazgo portugués se produce 24 horas después de que Cristiano Ronaldo (41 años) hiciera oficial el fin de sus 23 años de carrera con la selección tras ser sancionado con 30 días por la FPF por abandonar la concentración el pasado 30 de septiembre, a raíz de desavenencias con el propio seleccionador por no haber disputado minutos en Oslo. Ahora, en el inicio de un nuevo ciclo institucional y deportivo, Bernardo Silva asume los galones del vestuario luso.