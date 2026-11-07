Cierran tres estaciones de la Línea A por un megaproyecto de modernización de la MTA

Tener que cambiar los planes a última hora y ajustar la rutina del viaje diario nunca es plato de buen gusto. Para miles de pasajeros que dependen del metro, la paciencia volverá a ponerse a prueba con la suspensión del servicio durante nueve días continuos en un tramo clave de la Línea A.

Las interrupciones comienzan este sábado e impactarán de forma directa a las estaciones de 104th Street, 111th Street y Lefferts Blvd, en el sector de Ozone Park.

La medida se mantendrá activa hasta el 15 de noviembre entre Rockaway Blvd y Ozone/Lefferts, periodo en el que la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) desplegará autobuses lanzadera para cubrir el trayecto afectado.

El malestar entre los usuarios habituales no se ha hecho esperar. “Es un fastidio. Otra vez. Es muy inconveniente”, expresó con resignación Howard Jackson, viajero frecuente de la línea, al resumir la molestia colectiva de quienes deben sumar minutos extra a sus traslados.

Detrás del cierre hay una razón de peso. Las obras forman parte de un megaproyecto de modernización valorado en $1,900 millones, financiados a través de las tarifas por congestión.

El plan busca desmantelar un sistema de señalización vetusto cuyas piezas originales datan de la década de 1930, para reemplazarlas por tecnología digital basada en comunicaciones, informó NBC News.

El proyecto integral abarca desde High Street, en el centro de Brooklyn, hasta el sureste de Queens, y beneficiará a unos 350,000 pasajeros diarios de las líneas A y C. Aunque la renovación total de las 23 estaciones operativas culminará en 2032, los trabajos de este fin de semana representan el primer paso hacia una red más confiable.

Desde la MTA defienden la intervención argumentando que los resultados valdrán la pena. Hugo Zamora, vicepresidente adjunto de la institución para la coordinación de servicios, aseguró que la transición a un control de trenes computarizado ya demostró su éxito en las líneas 7 y L.

Según el directivo, esas rutas registraron un salto drástico en puntualidad y satisfacción del cliente, por lo que considera que ha llegado el momento de elevar la calidad del servicio en la Línea A.

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