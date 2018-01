Guardiola lanza fuerte advertencia: “Vamos a matar a los jugadores”

Las palabras del técnico del Manchester City ponen en predicamento a la Premier League ¿Qué habrá querido decir?

El Manchester City lleva una temporada excepcional en la Premier League, con el título prácticamente en la bolsa, producto de 20 triunfos y dos empates, que lo mantienen en la cima del campeonato, pero el técnico Joseph Guardiola no está del todo contento.

¿La razón?

El calendario del fútbol inglés obliga a los futbolistas de los Citizens a jugar cada dos o tres días, una situación que los lleva en ocasiones a sufrir lesiones.

En conferencia de prensa, luego del triunfo del Manchester City sobre el Watford, en duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League, Guardiola manifestó su inconfomidad por el ritmo al que están sometidos sus jugadores.

“Vamos a matar a los jugadores. Creo que la Federación o los que sean los jefes deben reflexionar. No es normal jugar el 31 de diciembre y el 2 de enero”, manifestó el estratega español visiblemente molesto.

El Manchester City es el gran candidato a conquistar el campeonato de la Premier League, pues le lleva 15 puntos de ventaja al Manchester United, su más cercano perseguidor y que se ubica en la segunda posición con 47 unidades. Sin embargo, el conjunto de Guardiola también debe enfrentar los octavos de final de la Champions League frente al Basilea, las semifinales de la Copa de la Liga inglesa ante el Bristol City y además la tercera ronda de la FA Cup ante el Burnley.

En los últimos 30 días, el Manchester City ha enfrentado 10 partidos, algo que excede la condición normal de los jugadores que se exponen a lesiones e incluso a fatiga y Pep Guardiola lo sabe.

“Sé que el show debe continuar y da igual quién esté, pero no es algo normal. Nos hacen muchos controles antidopaje, pero no controlan el resto de las cosas. Y deben hacerlo”, opinó el técnico.

“No protegemos a los jugadores y todo el mundo está aquí por ellos. No están ni por mí, ni por vosotros (los periodistas), ni por nadie. La gente quiere ver la actuación de los futbolistas”, agregó el entrenador, haciendo referencia a la reciente lesión que sufrió el brasileño Gabriel Jesús, una de las figuras indiscutibles en el equipo y que estará más de un mes fuera de las canchas para su recuperación.

“Aquí en Inglaterra no protegen a los jugadores y eso es un gran error. Tienen que mirar por calidad y no por cantidad. Podemos jugar cada cuatro o cinco días, pero no cada dos”, concluyó Guardiola.