Golden Globes 2018: Nominados, presentadores y los favoritos para ganar

En este año especial para Hollywood, respondemos estas preguntas y otras más para que llegues preparado a la ceremonia

Los Globos de Oro inauguran la temporada de premios en Hollywood que este año culminará el 4 de marzo con la gala de los Oscar. En esta edición, los premios cumplen 75 años, que celebrarán con una gala en Beverly Hilton, un distinguido hotel de Beverly Hills.

¿Quién está detrás de los galardones?

Los Globos de Oro los entrega desde 1944 la Asociación de la prensa extranjera de Hollywood, un gremio que actualmente cuenta con alrededor de 90 periodistas afincados en el sur de California y especializados en cine y televisión. La asociación fue creada un año antes por iniciativa del entonces corresponsal del diario británico Daily Mail.

¿Qué los diferencia de los Oscar?

Al contrario que la Academia de Hollywood, que entrega los Oscar, la Asociación de prensa extranjera no sólo premia lo mejor de la cosecha cinematográfica del año, sino que también se fija en series, miniseries y películas para televisión. Además, en las categorías de mejor película y mejor actor o actriz distingue entre los de género dramático y las comedias o musicales. Por tanto, los galardones siempre tienen dos películas ganadores.

¿Qué películas son las favoritas de esta 75° edición?

Con siete nominaciones, la gran favorita es el drama romántico ‘La forma del agua’, del mexicano Guillermo del Toro, que ya se alzó con el León de Oro en el pasado Festival de Venecia. Le siguen de cerca, con seis, ‘The Post: los oscuros secretos del Pentágono’, de Steven Spielberg, y la tragicomedia ‘Tres avisos por un crimen, Missouri’, de Martin McDonagh.

¿Quién será el anfitrión este año?

Este año, el presentador y comediante del canal NBC Seth Meyers, toma el relevo de Jimmy Fallon, que condujo la gala de 2017. Aunque tiene experiencia, -ya presentó los Emmy en 2014- es su primera vez al frente de los Globos de Oro. Además de él y los premiados, por el escenario desfilarán como presentadores de los galardones desde la española Penélope Cruz a la Mujer Maravilla Gal Gadot, el puertorriqueño Ricky Martin o el Thor Chris Hemsworth.

¿Cómo influirá el escándalo de los abusos en Hollywood?

Seguramente, bastante. “Tenemos mucho que hablar”, subrayaba Seth Meyers -que en su programa Late Night no se muerde la lengua para abordar cuestiones políticas- en un escueto video promocional, apuntando a que durante la gala soltará algún que otro dardo. Ya la alfombra roja será más sombría de lo habitual, pues tanto actores como actrices vestirán de negro como protesta por los acosos y abusos sexuales en Hollywood. Y a ello hay que sumar los discursos de los premiados, que se auguran combativos.

¿Es cierto que los Globos de Oro “predicen” los Oscar?

Tradicionalmente se habla de la gala como la antesala de los Oscar, pero lo cierto es que las preferencias de la Asociación de periodistas extranjeros no siempre coincide con las de Hollywood. El año pasado, La La Land hizo historia en los Globos de Oro al cosechar el récord de siete estatuillas, incluida la categoría principal como comedia/musical, pero el Oscar fue -tras el recordado error de los presentadores- para el drama ‘Moonlight’, premiada no obstante con el Globo a la mejor película dramática. Algo que no ocurría desde tres años antes, cuando el Globo y el Oscar fueron para ’12 años de esclavitud’.