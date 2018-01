Aracely Arámbula antes del debut de ‘MasterChef Latino’: “Tengo dos chefs en casa, mis hijos”

Confiesa que Miguelito y Dani llevan 2 años estudiando cocina

Este próximo domingo 14 de enero a las 8/7 PM Centro es el debut de ‘MasterChef Latino’ por la cadena Telemundo. Aracely Arámbula regresa pero en su faceta de presentadora. En exclusiva hablamos con ella, quien además nos confesó que sus dos hijos, Miguel y Daniel aman tanto la cocina que desde hace 2 años toman clases para ser chefs.

Pregunta: ¿Cómo te sientes a días del estreno de ‘Master Chef Latino’ en donde te veremos como presentadora?

Aracely Arámbula: Muy afortunada… Es una faceta diferente, pero que también me gusta muchísimo y es algo muy interesante, motivador para toda la gente, porque a todos nos gusta comer y comer rico, así que es importante aprender muchas cosas de gente que son profesionales como los chef, que son los jueces que están ahí.

P: ¿Era algo que querías hacer, que buscabas?

A.A: Amo profundamente actuar y es más, extraño, me encantaría comenzar ‘La Doña II’, o hacer otro proyecto de actuación, me gusta mucho el cine, la televisión, pero también me gusta conducir y me gusta estar cerca del público como Aracely, y en esta ocasión me dan la oportunidad de ser yo misma. Así que me encanta estar presentando un show que tiene muchísima calidad. Es la primera vez que se hace el show latino, entonces toda la gente latina que vive en Estados Unidos fue en cada ciudad a hacer su casting, y de ahí se reunieron 2,200 personas. La producción tuvo que probar todos los platos, hacer las pruebas necesarias para aceptar en este casting de 56. Ellos son los que vamos a ver en el programa de este domingo, y de ahí se van a seleccionar 30, y de ahí viene la selección de todos, pero son pasos súper importantes porque tienen que convencer a los jueces, que tienen un paladar muy exigente. Vamos a aprender muchísimas cosas, porque hay retos que son fáciles, otros muy difíciles, y también hay ingredientes que pues tienen que conocer. Aquí es importante saber de cocina así que las señoras que están en casita, que están viendo las novelas, que están viendo los programas, y de pronto viene ‘Master Chef Latino’, yo creo que lo van a disfrutar muchísimo.

P: ¿Crees que es como una nueva forma de volver a las raíces, esto de cocinar en el hogar, en compartir en familia?

A.A: Tenemos que aprender a través de la comida, por ejemplo, yo como mamá me preocupo mucho de lo que comen mis hijos, porque, aunque de pronto no tienes tiempo, prefiero cosas más orgánicas, más naturales, de la tierra. Hemos hecho retos y vamos a hacer retos en cámara, los chicos van a cosechar sus vegetales, y eso es lindo que los niños también lo vean y aprendan… Uno como mamá tiene esa responsabilidad porque la comida rápida de verdad que es algo que solamente te salva en un momento, pero no podemos alimentar a nuestros hijos con esas cosas.

P: ¿Tú sabes cocinar?

A.A: Yo sé cocinar, y ahora estoy aprendiendo muchísimo porque de pronto, cuando yo hago una novela y tengo mucho tiempo en el foro y no puedo, pero cuando llego a mi casa, en esta temporada, me pongo en la noche a hacer un caldito de pollo, de lo más sencillo hasta lo más complicado… Yo ya hacía lasaña, le pongo 4 quesos, entonces no me gusta cocinar nada ligero. Me gusta mucho cocinar postres, hago el pastel de lote con coco.

P: ¿Sientes que ahora debes pasar la prueba de los jueces cuando cocinas?

A.A: ¡Sí! Cuando llego a mi casa me siento que le estoy cocinando a los chefs, cuando esta servido el plato van a decir si está bien o está mal (risas)… Mis jueces son mis chicos, ahí es donde yo doy la fórmula. Ellos ya lo conocían al chef Benito por México, y entonces me preguntan muchas cosas. De hecho, ellos tenían sus clases de cocina en México. Ahorita ya les van a dar clases de cocinas, pero ellos tienen su cocina y ellos son chefs también.

P: ¿Cocinan rico?

A.A: Sí porque cocinan cosas que yo digo: “¡bueno, pues la hizo la maestra!”… ¡Y no! Las hacen ellos. Hacen panecitos, hacen muchas cosas. Tengo 2 chefs en casa y eso me gusta. Hace 2 años que ellos están ya con la cocina, entonces para nosotros es muy familiar cocinar y ahorita que venimos a esto ellos encantados.

P: ¿Los dejarías participar en ‘MasterChef’ para niños?

A.A: Sí los dejaría participar, pero yo creo que van a ser los primeros que van a estar en el monitor ahí viendo y aplaudiendo. Los primeros fans de MasterChef, ellos. Estábamos viendo el video de la final de ‘MasterChef Junior’ México, y ellos se la saben toda, les encanta. La verdad que es muy bonito porque a los niños los motivas a cocinar, a comer sano, los diferentes sabores, y a mí me encanta la comida sana, la comida orgánica, así es que bueno… Van a ver muchas cosas en Master Chef Latino, vienen muchas sorpresas y yo estoy feliz de la vida, o sea encantada de ser la presentadora.

P: ¿Qué le dices a la gente para que no pierda el próximo domingo MasterChef?

A.A: No se pueden perder ‘MasterChef Latino’ porque es un de verdad un programa súper increíble, importante, porque a la gente que le gusta la cocina, que nos gusta comer bien sobre todo, es algo donde tu vas descubriendo muchas cosas que a veces no sabemos, muchos sabores, muchas semillas, ingredientes, muchas proteínas que a veces no usas, que de pronto pueden ser retos no tan difíciles, pero luego vienen unos complicados, así que es muy lindo, este programa yo creo que nos va a enganchar. La cocina está bellísima.

MIRA AQUÍ UN ADELANTO:

Loading the player...