Coach de Dolphins cree que video consumiendo cocaína fue “intervención divina”

Chris Foerster agradece que se haya filtrado el video de sus horas bajas

Los malos momentos pueden llevar a cambios positivos en la vida.

Así lo observa Chris Foerster, el coach de Miami Dolphins que fue noticia en octubre después que una bailarina publicara un video en el que aparece consumiendo cocaína.

“Por esos días quería acabar con esos hábitos en mi vida. Quería dejar de beber, de consumir cocaína”, dijo Foerster a NFL Network en su primera entrevista desde el incidente. “Dos semanas después salió el video, creo que fue intervención divina”.

Foerster fue separado del equipo y de inmediato ingreso a un tratamiento de rehabilitación. El hombre confesó que estuvo consumiendo cocaína por ocho días seguidos antes que grabara el video.

“Nunca antes me he sentido mejor”, dijo el hombre sobre su recuperación. “Nunca antes he sido tan feliz. Ahora estoy abierto a las posibilidades como nunca antes”.

La bailarina Kijuana Nige publicó el video para llamar la atención sobre las controversias raciales en la NFL.

“Ha sido una experiencia que me ha llenado de humildad, era lo que necesitaba”, añadió Foerster, quien ahora lucha por recuperar la confianza de sus hijos y volver a trabajar.