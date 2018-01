Confiesa un asesinato en televisión

Un caso que no se pudo resolver durante 25 años por fin encuentra respuestas

En 1993, Frank Wesley McAlister, de 19 años, fue reportado como desaparecido por su familia en Redding, California. La policía intentó encontrarlo durante un año, hasta que un excursionista encontró sus restos.

Los policías determinaron que había sido apuñalado hasta la muerte durante un robo.

El caso no se llegó a resolver y durante 25 años, la familia no se encontraron pistas sobre quién asesinó Frank.

Pero ahora, finalmente, la familia está empezando a ver un poco de luz en todo este asunto tan gris y devastador.

Brian Keith Hawkins, de 44 años, confesó tener un papel relevante en el asesinato del joven. Pero antes de entregarse, confesó su hecho a un reportero en la televisión.

Según informa KRCR-TV, el supuesto asesino se negó a responder cualquier pregunta sobre el caso en sí, pero dijo que quería que la gente supiera que había encontrado a Dios, y eso es lo que lo llevó finalmente a hacer lo correcto y confesar.

Justo después de hablar con el periodista, Hawkins fue inmediatamente a la policía con su confesión.

Shanna Culver y su hermano, Curtis Culver, también fueron arrestados por estar relacionados con el crimen: supuestamente atrajeron a su víctima antes de que Curtis Culver y Hawkins lo apuñalaran.

Hawkins agregó, “Dios y Cristo y estas cosas que han sucedido en el transcurso de 25 años me han empujado a hacer lo correcto. Sé que el error no se puede cambiar, pero esto es lo más cercano que puedo hacer para hacer lo correcto … He pasado por un infierno toda mi vida a causa de esto “.