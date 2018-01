Ofrecen $300 dólares a quien se atreva a preguntarle esto al presidente Donald Trump

Una recompensa de $300 dólares se está ofreciendo al periodista que se que se atreva hacerle una divertida pregunta a Donald Trump en su próxima rueda de prensa:

“¿Cuál es el estado de las relaciones entre EEUU y la nación de africana de Wakanda?”

Aquel periodista que tenga la valentía de hacerlo se hará con el dinero, que con un tono simbólico busca examinar el conocimiento geográfico de Trump. Wakanda es el hogar y nación ficticia de la Pantera Negra, heroe de la úlitma pelicula de Marvel, Capitán América: Civil War.

“Le ofrezco 300 dólares al periodista que le pregunte muy seriamente a Trump su opinión sobre las relaciones de nuestra nación con Wakanda, si obtiene la pregunta y la respuesta grabadas en vídeo se lleva el dinero. Sé que 300 no parece mucho para algunas personas, pero también sé lo que hacen la mayoría de los reporteros, así que… 300 dólares”, escribió la cómica Sara Benincasa en su perfil de Twitter.

I am offering $300 to the journalist who very seriously asks Trump his opinion on our nation’s relations with Wakanda and gets the question and answer recorded live on video. I know $300 doesn’t sound like a lot to some people but I also know what most reporters make so…$300.

— Sara Benincasa (@SaraJBenincasa) January 13, 2018