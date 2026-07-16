Messi reaccionó al hallazgo de una botella con agua del portero inglés con instrucciones para frenar penales argentinos

Luego de la épica remontada de Argentina a Inglaterra que selló la victoria 2-1 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta y su pase a la final, se hizo viral una imagen. Messi y varios jugadores revisando la botella del arquero inglés Jordan Pickford, donde aparecía un listado con las direcciones habituales de los penales albicelestes.

El hallazgo lo hizo el masajista de la selección, Marcelo Dady D’Andrea, mientras el plantel festejaba el triunfo 2-1 en las semifinales del Mundial 2026.

La botella del arquero del Everton tenía pegado un papel con indicaciones precisas de hacia dónde suelen rematar los argentinos en una definición desde los doce pasos.

Los jugadores se acercaron de inmediato. Messi y Enzo Fernández observaron con atención. Allí figuraba, por ejemplo, que ante un penal de Gonzalo Montiel Pickford debía lanzarse a su izquierda.

En imágenes de redes sociales se ve incluso cómo algunos jugadores argentinos se ríen al leer las indicaciones de Pickford que se quedaron en palabras sobre un papel, pues Argentina necesitó solo siete minutos para fulminar las aspiraciones británicas.

ATENTOS ???



La charla completa con un intérprete de Audio de los jugadores de la Selección Argentina al ver la botella de Pickford. ?? pic.twitter.com/TThZhNzVdV — Expe (@Expefutbol) July 16, 2026

Sobre Messi, el apunte señalaba que el capitán solía amagar hacia su izquierda y terminar cruzando el remate al otro lado.

En el caso de Leandro Paredes, el papel indicaba pararse sobre el lado izquierdo y luego volar hacia la derecha. Para Alexis Mac Allister, el registro era un salto hacia la derecha.

PICKFORD NO LLEGÓ A NECESITARLA: apareció la botella del arquero inglés, en donde ya tenía los datos de las ejecuciones de los jugadores argentinos por si la semi del Mundial se iba a penales…



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Por su parte, con Enzo Fernández, la instrucción era mantenerse centrado y esperar. A Nicolás González lo tenía catalogado como un ejecutor que exigía aguantar y reaccionar.

Para Julián Álvarez, la indicación marcaba tirarse a la izquierda. Contrario al caso de Lautaro Martínez, donde la orden era saltar a la derecha.

En el caso de Rodrigo De Paul, Pickford debía ubicarse a la derecha, moverse al centro y finalmente lanzarse a la izquierda.

Para Thiago Almada, el papel decía simplemente: “Feel on the day”, decidir según la lectura del momento.

A Lisandro López lo tenía marcado con salto a la derecha y “trail leg”, estirar la pierna para cubrir el rebote.

La lista tenía analizado el patrón de lanzamiento de todos y cada uno de los 23 jugadores que conforman el plantel argentino.

El preparador físico Luis Martín compartió una historia en Instagram, que luego borró, en la que se burló del análisis de los ingleses anticipando una posible definición por penales. “Lástima, no teníamos los mismos planes”, escribió.



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