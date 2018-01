Eric Trump trata de defender a su padre y hace el ridículo en televisión nacional

"Mi padre ve un solo color: verde": Eric Trump dice que su padre es demasiado rico para ser racista

En medio del escándalo dentro y fuera de EEUU por las palabras de Donald Trump al llamar a ciertos países “agujeros de mierda”, en referencia a los ciudadanos de esos países que migran a EEUU, su hijo Eric Trump salió en su defensa.

Eric quien en el momento dirige la organización Trump se refirió a las acusaciones que varios políticos hicieron sobre la reunión en que Trump usó un lenguaje ofensivo en contra naciones como El Salvador, Haití y algunos países africanos desatando la indignación de diversos sectores.

“Mi padre ve un solo color: verde, eso es todo lo que le importa. Él se preocupa por la economía. No ve raza, él es la persona menos racista que he conocido en toda mi vida. Es una tontería total … La razón por la que hacen esto es porque no tienen su propio mensaje. ¿Cuál es el mensaje del lado demócrata? ¿Quiénes son los primeros? ¿Qué significan? No representan nada, han sido obstruccionistas ” dijo Eric para el programa Fox & Friends.

Así de esta forma y ante la incredulidad de los televidentes Eric Trump quedó en ridículo al afirmar que su padre está demasiado concentrado en el dinero como para ser racista. Más allá del hecho que varias personas presentes en la reunión confirmaron las palabras del presidente.

Vea aquí la entrevista completa.