NYC tendrá más programas de lenguaje dual para el nivel preescolar

El Departamento de Educación extiende a 63 la iniciativa de lenguaje bilingüe en cinco idiomas a partir de septiembre de 2018

NUEVA YORK.- A partir del próximo año escolar que arranca en septiembre, la ciudad contará con 63 programas preescolares de idioma dual, anunció este miércoles la canciller de Educación Carmen Fariña, en un acto celebrado en la escuela pública PS 20 en el Lower East Side.

Durante el evento, Fariña anunció el lanzamiento de 33 nuevos programas, más del doble del número de programas existentes de 30 a 63. Hasta la fecha, la canciller ha liderado la apertura de más de 150 programas bilingües y la expansión de las clases de lenguaje dual de Pre-kinder en cada condado, como parte del esfuerzo para llevar educación bilingüe a más estudiantes.

“Ser capaz de hablar y leer en un idioma diferente, y comprender una cultura diferente, es algo que cambia las reglas de juego para nuestros niños. Es por eso que estamos más que duplicando el número de programas de nivel preescolar de lenguaje dual en la ciudad, satisfaciendo las necesidades de nuestras familias y brindando además a nuestros niños una base importante temprana en no solo un idioma, sino en dos”, destacó la Fariña.

Josh Wallack, vicecanciller de Educación en la Infancia e Inscripción de Estudiantes, destacó que el compromiso de ofrecer a las familias neoyorquinas una variedad de opciones gratuitas, de día completo y de alta calidad para el nivel preescolar y la expansión de los programas de lenguaje dual, es parte de esa visión.

Los programas se implementarán en todos los condados, 5 en El Bronx, 9 en Brooklyn, 11 en Manhattan, 6 en Queens y 2 en Staten Island. Incluyen el primer programa de Lenguaje Dual Pre-kinder en bengalí en el Centro de Pre-kinder Ezra Jack Keats en Queens y el primer programa de Lenguaje Dual en ruso en la PS 145 en Manhattan.

“Las clases de Lenguaje Dual han sido una gran ventaja para nuestra comunidad escolar, y estamos encantados de expandir nuestro programa para incluir el Lenguaje Dual de Pre-kinder en español”, dijo de su parte la directora de PS 20, Sarah Pinto.

Pinto observó que a través de las clases de Lenguaje Dual, “los estudiantes aprenden a adoptar un nuevo idioma y una nueva cultura, preparándolos para el éxito en el mundo diverso y multicultural en el que vivimos”.

Además de los programas en bengalí y ruso, la Ciudad continuará ofreciendo programas bilingües de Pre-kinder en español, mandarín e italiano. En el año escolar 2018-19, se ofrecerá un total de 63 programas de Pre-kinder de Lenguaje Dual en 59 programas de pre kínder; cuatro programas ofrecen lenguaje dual en más de un idioma.

De acuerdo al Dpto. Educación, los programas de Pre-kinder de Lenguaje Dual recibirán apoyo continuo, incluido el entrenamiento en el lugar de instrucción para los estudiantes de aprendizaje temprano. Los maestros de Pre-kinder en Lenguaje Dual también pueden participar en un curso de desarrollo profesional adicional enfocado en la instrucción de esa especialidad en las aulas que el DOE ha desarrollado en colaboración con expertos de la Universidad de Nueva York.

“A medida que la Ciudad amplía sus programas de educación temprana en la infancia, es fundamental considerar las necesidades de la población significativa de estudiantes en dos idiomas”, dijo Kim Sweet, directora ejecutiva de Advocates for Children of New York.

Entretanto la presidenta del condado de Manhattan Gale Brewer dijo que la expansión del Pre-kinder bilingüe es una victoria bienvenida para todas las familias de Nueva York.

“Más idiomas ofrecidos y más espacios de Pre-kinder bilingües en general significan que más familias podrán acceder a todos los beneficios que este cambio representa”, añadió Brewer.

Las clases de lenguaje dual están compuestas por un 50 % de niños cuyo idioma materno no es inglés y un 50 % de estudiantes que dominan el inglés. La instrucción se lleva a cabo en ambos idiomas con el objetivo de enseñarles a los estudiantes a ser bilingües. Los estudiantes de las clases de Lenguaje Dual de Pre-kinder podrán continuar en Lenguaje Dual en Kindergarten y más adelante en sus estudios en general.