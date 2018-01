Ahora Moyes dice que Chicharito no se va y que espera lo mejor de él

El mexicano entra en los planes de su técnico en el West Ham, al menos hasta que haya una oferta firme por él

LONDRES, Inglaterra – David Moyes, técnico del West Ham, destacó el gol con el que Javier Hernández le dio el empate 1-1 al West Ham ante el Bournemouth y espera que el mexicano regrese a su mejor nivel.

“‘Chicharito‘ es un jugador realmente bueno y, si podemos conseguirle el servicio correcto y el tipo correcto de balón en el área y recupera un poco más de confianza, anotará goles.

“Lo veo un poco más en forma, también. Estuvo fuera por seis semanas con una lesión muscular. Esa era la situación cuando yo llegué, así que se perdió un poco de lo que estábamos trabajando con los jugadores en las primeras semanas. Pero verlo mejor me hace pensar ‘genial’, porque espero verlo en su máximo nivel“, comentó el estratega para medios ingleses.

Moyes aseguró que todos sus jugadores entran en planes de juego y Hernández no es la diferencia.

“Les digo todo el tiempo a los jugadores, a veces piensan que no están en los planes, pero van a tener oportunidades y les corresponde a ellos aprovecharlas cuando las tengan.

“‘Chicharito‘ ha jugado algunos partidos con nosotros y el sábado e hizo la diferencia cuando entró. Javier puede hacer eso. No puedes cuestionar los clubes en los que ha jugado, ya que no estás en Manchester United, Real Madrid y Bayer Leverkusen si no eres un buen jugador”, aseguró.

Sobre el futuro de ‘CH7’, Moyes dijo que no hay todavía una oferta por el mexicano, que cuenta con él y es casi seguro que se quede.

“¿Definitivamente se quedará? Me gustaría pensar eso, sí. Tendría que pasar algo muy complicado para que se fuera”, finalizó.