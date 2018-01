Cristiano, Bale y Benzema volvieron a jugar juntos después de 273 días. ¿Apostará Zidane por ellos ante el PSG?

Al Real Madrid se le acerca el gran test de la temporada: el doble partido ante el Paris St Germain en Champions League. Este fin de semana la BBC volvió a reencontrarse después de muchos meses. ¿Será ésa la apuesta de Zidane para volver a la senda del triunfo?

Además, Alexis Sánchez ya es jugador del Manchester United. El Abejón Fortuna no dio el peso y no puedo luchar por el campeonato del mundo. Y ya tenemos listo el Super Bowl: Patriots vs. Eagles.

Todo en Tiempo Extra.