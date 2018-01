¿Qué “arreglitos” deberían hacerse estas famosas en el rostro?

De acuerdo con el Diario Basta!, el cirujano maxilofacial Alejandro Mata, opinó sobre las facciones de varias estrellas

Apenas el día de ayer, Alejandra Guzmán causaba polémica tras realizar una transmisión en vivo a través de Facebook, donde se muestra sin nada de maquillaje.

“Me he arreglado para ustedes, hace mucho tiempo que no me arreglo”, fue lo que dijo; sin embargo, los internautas comenzaron atacarla por mostrarse al natural.

“Qué horror… estabas muy bonita, ya se te deformó la cara”, “Hay que envejecer con dignidad, no tienes por qué deformarte la cara”, “Cómo se arruinan las mujeres con el afán de la eterna juventud”, “¡Qué horrorosa!”, “¡Tan bonita que eras! ¿Cómo dejaste que te hicieran eso en la cara?”.

No solo Alejandra ha pasado por esto, sino varias famosas que orgullosamente se han atrevido a publicar su foto sin una gota de maquillaje, es por ello que en exclusiva para el Diario BASTA! entrevistaron al cirujano plástico José Alejandro Mata, quien opinó sobre las siguientes famosas que han sido objeto de críticas por mostrarse al natural, asegurando que están operadas del rostro.

ALEJANDRA GUZMÁN (“Se le pasó la mano”)

“Alejandra Guzmán tiene un rostro súper armónico, pero quizá se le pasó la mano con los labios, además de que ya sabemos que ella es amante de las cirugías. A pesar de su edad ella siempre se ha conservado muy bien”.

THALÍA (“Le afinaría la cara”)

“Es una mujer muy guapa, inclusive al despertar tiene un rostro precioso, yo le hubiese afinado más la cara, para aprovechar sus hermosos rasgos”.

PAULINA RUBIO (“Se ve mayor cuando ríe”)

“Yo le hubiese hecho los labios hace rato, porque en la mayoría de sus fotos sale parando la boquita, me parece una mujer muy linda que tiene mucho estilo, pero lo que hubiese afinado más es levanrle la punta de la nariz, solamente una ligera levantadita, porque cuando se ríe se deprime la nariz y hace que se vea un poquito más grande”.

ANA LAYEVSKA (“Labio sin armonía”)

“Ana Layevska tiene el labio superior sin armonía y yo le hubiese puesto un poquito de labio, para que se viera mucho más imponente, porque es muy guapa”.

REBECCA DE ALBA (“Nariz asimétrica”)

“Rebecca lamentablemente no tuvo tanta suerte con su cirujano, la nariz está asimétrica: el corte de sus alas no es proporcional, fuera de esto, lo que se ha hecho en su cara está muy bien hecho”.

JENNIFER LÓPEZ (“Es la más natural”)

“JLo es muy guapa, considerando de todas, es la más natural, yo le hubiese operado la nariz, para definir un poquito más sus rasgos”, finalizó el especialista.

POR: Gerardo Escareño