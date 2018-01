El “milagro” que salvó la vida de la senadora que perdió las dos piernas por explosión de granada

Tammy Duckworth está acostumbrada a ser una pionera.

Con una doble amputación de piernas, Duckworth fue la primera mujer con una discapacidad en ser elegida para servir en el Congreso de Estados Unidos.

Nacida en Bangkok, de madre tailandesa y padre estadounidense, también fue una de las primeras legisladoras de origen asiático.

Y ahora ha confirmado que protagonizará un nuevo hito: será la primera mujer que tendrá un bebé mientras cumple un mandato en el Senado estadounidense.

“Ya era hora de que eso ocurriera”, dijo a la prensa Duckworth, de 49 años, al hacer su anuncio. “No puedo creer que se tardara hasta 2018”.

La senadora demócrata fue elegida al cargo en noviembre de 2016, en las elecciones en las que Donald Trump derrotó a Hillary Clinton.

Duckworth ocupa un escaño de mucho valor simbólico: es la segunda senadora por Illinois, el mismo lugar que ocupaba Barack Obama antes de ser elegido presidente.

Duckworth obtuvo su escaño en el Senado a cuatro días de cumplir un aniversario del evento que le cambió la vida.

“Estoy aquí por el milagro que ocurrió hace 12 años, en el cielo y en un campo polvoriento de Irak“, dijo en su discurso de celebración de su victoria.

Entre las personas a las que dio las gracias estaban sus excompañeros del ejército, los hombres que le salvaron la vida cuando el helicóptero que comandaba en Irak fue alcanzado por una granada.

Duckworth era capitana en la Guardia Nacional de Illinois cuando fue reclutada para servir en Irak. Aunque estaba en desacuerdo con esa guerra, aceptó la responsabilidad de ir.

Podría haberlo evitado pues ya no estaba al mando de su vieja unidad cuando fueron reclutados, pero pidió ir con ellos,

“No quieres que alguien esté peligro sin estar tú enfrentando el mismo peligro”, le dijo a The Axe Files, el podcast de David Axelrod, en diciembre de 2016. “Tienes que enfrentar los mismos riesgos”.

Era noviembre de 2004 cuando a su equipo se le ordenó ir a recoger a unos soldados en Taji, al norte de Bagdad.

Tras cumplir con su misión, Duckworth entregó el mando del helicóptero Black Hawk a su copiloto Dan Milberg.

Fue en ese trayecto, regresando a la base, que fueron atacados. La granada cayó sobre el regazo de Duckworth, le contó a The Axe Files.

Perdió parte del brazo derecho y ambas piernas. Milberg logró aterrizar el vehículo y el equipo socorrió velozmente a la capitana. Así, salvaron su vida.

Ella despertó 11 días más tarde. Contó que en el hospital uno de sus primeros pensamientos fue vengarse de sus atacantes.

Con el tiempo fue adoptando una actitud más positiva y hasta divertida respecto a su discapacidad, usando una camiseta que decía “Oye, ¿dónde está mi pierna?”.

También dio una charla ante la Convención Nacional Demócrata con una de las prótesis de sus piernas pintada de camuflaje y la otra con la bandera de EEUU.

La operaron innumerables veces y estuvo 13 meses hospitalizada, la mayor parte del tiempo en el Centro Médico Walter Reed de Washington DC.

Según ella, ese hospital, repleto de soldados heridos, se convirtió en un “zoológico de amputados” al que visitaban los políticos que querían sacarse fotos.

Ella en realidad siempre había querido ser diplomática. Sus colegas en la universidad la convencieron de que las Fuerzas Armadas eran el mejor camino para llegar a la diplomacia.

De todos modos, las FFAA eran algo inevitable en la vida de Duckworth, cuya familia del lado del padre sirvió por generaciones, desde la Revolución de EEUU en adelante.

Su padre, Frank, luchó en la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam. Era infante de marina y durante la época de Vietnam tuvo que enfrentar mucha hostilidad cuando regresaba a su hogar, debido a la fuerte oposición a esa guerra.

My mom is an immigrant and my dad and his family have served this nation in uniform since the Revolution #ILSEN pic.twitter.com/ehEBHswFMs

— Tammy Duckworth (@TammyforIL) October 28, 2016