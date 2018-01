Grammy Latino de Justin Bieber fue enviado por error a productor de Marc Anthony

This is the funniest way to start #2018, I was expecting a #Grammy for @marcanthony for babies and I received @justinbieber Grammy for #despacito remix with @luisfonsi and @daddyyankee instead / Está es la manera más cómica de comenzar el año! Estaba esperando el #grammy de “Marc Anthony for Babies” y en cambio recibí el de Justin Bieber por despacito 😂#latingrammy #nyc #musicproducer #audio #awards #latinmusic #justinbieber #luisfonsi #daddyyankee #music #despacitoremix

