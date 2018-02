Tarea pendiente: eliminar barreras a las aspiraciones de latinos

La falta de oportunidades es un obstáculo para que los profesionales lleguen a posiciones ejecutivas

Hay prejuicios laborales que se manifiestan de distintas maneras, más o menos sutiles. Es un problema que tiene como efecto dejar varadas las aspiraciones de muchos profesionales latinos.

Todo ello preocupa a la Alianza Hispánica para la Mejora de Carreras (HACE, en sus siglas en inglés), una organización que ayuda al desarrollo de profesionales latinos, que se acaba de embarcar en una serie de conversaciones con distintas empresas en varias ciudades del país para llamar la atención sobre los prejuicios o parcialidad que aún quedan por desmantelar. Que esos prejuicios desaparezcan es clave para que haya un liderazgo más diverso e inclusivo en las empresas.

Es una tarea pendiente como reveló una encuesta de más de 900 miembros de esta organización que reflejó que solo el 3% de ellos tienen trabajos a nivel ejecutivo.

Cuando se preguntó cuáles eran las barreras para el avance profesional el primero de ello era la falta de oportunidades, seguido de la sensación de no sertirse valorado/a y la falta de una estructura que permitiera el avance hacia posiciones ejecutivas. El 13% reportó pocas oportunidades de ganar nuevas capacidades o explorar otras funciones laborales.

Patricia Mota, presidenta de HACE explicaba a este periódico que esta gira, que han empezado a finales de enero, tiene como misión explicar a distintas empresas como los prejuicios o los sesgos están afectando a las conversaciones que se tienen que tener para promover una mayor diversidad. “Queremos mostrar y concienciar sobre lo que ocurre, el impacto que tiene la falta de avance y la contratación de los latinos”, explica Mota. “Son los directivos de las empresas los que tienen que proveer soluciones”.

Una de las cuestiones que preocupa a Mota es el hecho de que hay profesionales que no se ven ellos mismos en posiciones de liderazgo porque lo que ven, las posiciones a las que aspiran, están ocupadas por personas que no son como ellos en la forma de actuar o no reflejan sus valores. En este sentido es importante que haya más modelos a seguir dentro de las empresas que den una visión más diversa y menos uniforme del trabajo, el estilo de gestión y formas del nivel ejecutivo.

Mota reconoce que se está cambiando la forma en la que se hacen los resumés para evitar prejuicios a la hora de contratar y explica que hay empresas que tienen cuotas con consejos y comités para que haya más diversidad en ellos. “Es progreso pero no suficiente”, determina, “tenemos que asegurarnos de que hay un camino abierto para la juventud”.

Gira por el país

El día 28 de febrero la gira de HACE estará en Nueva York, en la oficina de la Major League Baseball. Otros eventos tendrán lugar en San Francisco, Atlanta, Minneapolis, Houston, Dallas, Miami, Waschington D.C. y McLean, Virginia. La primera tuvo lugar en Chicago con ejecutivos de Barilla, Edelman, H&R Block y Motorola Solutions. En las siguientes reuniones se contará con ADP, NBA, NFL, Hyatt, Freddie Mac, Merck, AT/T, marathon Oil, Capgemini y Northern Trust.