Estados Unidos e Irán acuerdan el fin de la guerra y la reapertura del estrecho de Ormuz

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, una decisión que podría aliviar la presión sobre la economía global tras más de tres meses de hostilidades.

Los detalles del pacto no fueron divulgados de inmediato, sin embargo, el gobierno de Pakistán, que actuó como mediador, señaló que la firma oficial del acuerdo se llevará a cabo el próximo viernes en Suiza.

De acuerdo con lo previsto, las negociaciones sobre temas sensibles como el programa nuclear iraní quedarán para una fase posterior, informó la agencia The Associated Press.

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó el entendimiento y anunció que autorizó el fin del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, una medida adoptada en respuesta al control iraní sobre esta estratégica vía marítima.

“¡Felicitaciones a todos!”, escribió Trump en redes sociales. “Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del Estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos”, añadió.

Washington ya había anticipado que relajaría las restricciones marítimas a medida que se reabriera el estrecho, junto con un eventual alivio de sanciones económicas que permitiría a Irán aumentar sus exportaciones de petróleo y fortalecer su economía, recordó la AP.

Irán cumplirá el acuerdo a partir del viernes

Desde Teherán, el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, confirmó el acuerdo en la televisión estatal, aunque aclaró que su implementación no comenzará hasta la firma formal del viernes.

También indicó que el entendimiento se logró tras más de 14 horas de conversaciones en la capital iraní con la participación de un mediador de Qatar.

En la televisión oficial iraní se exhibió un mensaje que afirmaba: “Estados Unidos se vio obligado a firmar un acuerdo para poner fin a la guerra”.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó que ambas partes acordaron el cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y añadió que los mediadores impulsarán ahora reuniones técnicas para consolidar el proceso.

La agencia de noticias indicó que el acuerdo contempla además que las discusiones más amplias sobre el programa nuclear iraní continúen durante los próximos 60 días, con posibilidad de extensión si no se logra un consenso.

Aunque el pacto busca cerrar el conflicto, Irán mantiene capacidades relacionadas con su programa de misiles, redes de aliados armados en la región y reservas de uranio altamente enriquecido, elementos que siguen siendo motivo de preocupación internacional.

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