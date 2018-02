Hija de Cerati defiende a su hermano de ataque de una revista

La versión digital mexicana de la revista Vanity Fair publicó el 3 de febrero una nota en la que enumeraba a hijos de celebridades que no habían logrado los logros de sus padres, en ella aparecía Benito Cerati, hijo del legendario músico argentino Gustavo Cerati.

En la lista denominada “Hijos de celebridades que no están a la altura”, firmada por Alejandro Mancilla, se menciona a los hijos de figuras como Madonna o los ex Beatles John Lennon y Paul McCartney, entre otros, mientras que Cerati resultaba el único latino presente.

Si bien a Benito Cerati se le acusó de no tener los logros de su padre, cabría mencionar que el chico de 24 años tiene tres discos en su haber con su banda Zero Kill, además de que colaboró en varias letras de los discos Ahí Vamos y Fuerza Natural de su padre.

La descalificación de la revista provocó que Lisa Cerati, su hermana, usara su cuenta de Facebook para rechazar el listado y la mención al primogénito del matrimonio de Gustavo con la modelo chilena Cecilia Amenábar.

Curiosamente, Benito Cerati acababa de brindar una exclusiva al mismo periodista en la que hablaba de su carrera y también de su vida privada.

Tras la publicación de Lisa Cerati en su Facebook e Instagram, el nombre de Benito Cerati desapareció del listado de hijos de famosos y también la firma de Mancilla.

El mismo Benito Cerati se quejó de la publicación a través de su cuenta de Twitter y en varios mensajes defendió a quienes ahí aparecen y exigió a la revista resarcir los daños e incluso se dirigió a Mancilla para exigirle bajar la nota.

Update d la asquerosa nota que hicieron en @VanityFairMX :solo borraron la parte en dd yo aparezco. No me contenta. Esto no es personal. La nota entera está escrita dd un lugar horrible y NADIE d los q aparece ahi se lo merece. Deja mal parada a VF. Parece blog de un resentido.

— benito cerati (@Vanity_Sexx) 3 de febrero de 2018