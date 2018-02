Por qué ‘Despacito’ no ganó

Estoy protestando porque la Academia de los Grammys insultó mi inteligencia y la de cualquier persona que domine las matemáticas.

Quiero compartirte como me sentí la noche de los Grammys cuando revelaron que “That’s what I Like” era la canción del año. Por poco me voy de espalda cuando las cámaras enfocaron a Bruno Mars quien se levantó muy emocionado a recibir su premio.

Debo aclarar que admiro a este cantante porque tiene un talento indiscutible. Sin embargo, cualquier persona con buen uso de razón sabe que incuestionablemente “Despacito”, interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee, merecía ser premiada como la canción del año.

Esto no es un asunto de racismo y no porque soy puertorriqueña estoy abogando por Despacito, mas bien estoy protestando porque la Academia de los Grammys insultó mi inteligencia y la de cualquier persona que domine las matemáticas. Despacito ha roto más records que ninguna otra canción ha alcanzado. En YouTube es el video mas visto desde que este portal comenzó (casi 5 billiones de vistas).

Es la canción más descargada en la historia de la música digital. Ninguna otra ha permanecido más semanas consecutivas como la número 1 en la lista de las 100 mejores canciones en Billboard. Ha sido el tema más tocado en la radio, y son miles los cantantes que la han interpretado en diferentes ritmos y estilos. Este fenómeno sucedió en más de 50 países alrededor del mundo.

Hay quienes dicen: “Los Grammys no basan su decisión en la popularidad de una canción”. ¡Muy buen punto! Así también sucede en el cine, muchas veces la película más taquillera no se lleva el Oscar. Sin embargo, Hollywood a diferencia de los Grammys reconoce que cuando ocurre un fenómeno en su industria hay que premiarlo.

Este fue el caso del Títanic, una película con dos actores de poco renombre, pero la magía de esta cinta capturo al mundo entero de tal manera que hasta ese momento ninguna película había tenido un éxito taquillero tan rotundo. Titanic al igual que Despacito llegaron para establecer nuevos records en sus respectivas industrias, no obstante la academia de los Grammys ignoró el fenómeno.

¿Por qué? Por eso pregunto: ¿En qué se basan las votaciones de los Grammys? mientras no tenga una respuesta lógica, siento que mi inteligencia fue agredida. ¿y tú, qué opinas?

Sintoniza todos los miércoles “María Marín Live” por Facebook Live 6:00pm EST (3:00pm PST) enciende tus notificaciones de “video en vivo”.https://www.facebook.com/MariaMarinOnline