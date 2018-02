Acusan al NYPD de ayudar a ‘La Migra’ con arrestos de falsos pandilleros

Activistas exigen al Concejo y a la Administración De Blasio que pongan un freno

Justo cuando el presidente Donald Trump insiste en que los inmigrantes indocumentados son los que componen las pandillas como la MS-13, que ha sembrado el terror en zonas de Long Island, y que según la Policía de Nueva York estaría detrás de otros crímenes recientes como el asesinato el pasado viernes de un joven salvadoreño de 20 años en Jamaica Hills, Queens, activistas denunciaron este miércoles que el NYPD usa esa misma premisa para trabajar de la mano de ‘La Migra’.

Líderes de organizaciones como Legal Aid Society, Brooklyn Defender Services y Community Justice Unit, realizaron una demostración en la que denunciaron que además de la política de mantener en secreto las bases de datos sobre pandillerismo, la Uniformada está arrestando a jóvenes de las minorías por delitos menores, levantando acusaciones de crímenes serios, y poniendo a los indocumentados en manos directas de ‘La Migra’, contrario a la protección que defiende la Ciudad. A quienes tienen papeles, estos arrestos les manchan su historial criminal.

“En los últimos 18 meses hemos escuchado que ha habido unas 2,000 personas arrestadas y señaladas de pandillas, y el número no puede ser tan alto en una ciudad que tiene baja criminalidad”, comentó Josmar Trujillo, organizador del grupo “Coalition to End Broken Windows”, justo el mismo día en que el NYPD informó sobre un operativo de madrugada en El Bronx que dejó a 25 personas arrestadas por pertenecer a la pandilla “Hoolie Gang”, señalada de haber cometido cuatro asesinatos y estar envuelta en tráfico de drogas en ese condado.

“Sobre los arrestos en El Bronx no sabemos lo que pasó. No estamos diciendo que no hay pandillas o que no existen o que no hay violencia, pero estamos diciendo que cuando la Policía agarra a 10, 20, 30 o 100 personas a todos les ponen las mismas acusaciones serias y eso no es precisión policial”, agregó Trujillo, quien insistió en que el NYPD actúa en esas detenciones junto a ‘La Migra’.

“Sabemos que trabajan juntos porque cuando hicieron la redada esta mañana todas esas agencias iban juntas. Por mucho tiempo están planeando eso juntos y la ciudad de Nueva York los está ayudando”, agregó el activista, al tiempo que hizo un llamado al presidente del Comité de Seguridad Pública del Concejo Municipal, Donovan Richards, para que convoque a una audiencia pública urgente para exigir al NYPD claridad sobre el manejo de la base de datos de pandillas y los arrestos.

“Queremos que la gente sepa que pueden pedir saber si están en esa base de datos. No hay razón de marcar a alguien sin decirles. El NYPD tiene que ser transparente y no puede haber listas secretas”, agregó Trujillo.

Deportaciones injustas

Asimismo, Andrea Sáenz, abogada del Brooklyn Defender Services, aseguró que tras detenciones del NYPD de jóvenes asociados injustamente con las pandillas, muchos están siendo deportados sin bases ni hechos para sustentar las acusaciones.

“La Policía está colectando esa información. No es mucha información, pero está ayudando a decirle a ICE que a esas personas deben arrestarlas en las cortes, en la calle, en sus hogares, porque están compartiendo esa información. Todo es parte de un plan para deportar a esos jóvenes latinos en grandes números”, denunció la defensora, quien criticó que mientras la Administración De Blasio promulga la protección de los inmigrantes, permite estas detenciones injustas. “Si la Policía está ayudando a Inmigración todos los días, no estamos protegiendo a los inmigrantes. Es falso”.

Jimmy Bar Fernández, miembro de la organización Vocal NY, quien estuvo detenido el domingo pasado por 16 horas, también se unió a las denuncias. “Allí conocí mucha gente que por estar fumando marihuana o estar de fiesta el día del Super Bowl fueron arrestados asociados con ser pandilleros”, dijo el expolicía. “Yo trabajé haciendo la misma cosa que la Policía por 18 años, conozco los patrones con los que operan y sé que quieren limpiar los proyectos de vivienda, pero el problema es que si hay algún pandillero, inmediatamente dicen que todos son pandilleros. No es coincidencia, existe un plan”, advirtió.

Defienden al NYPD

Austin Finan, vocero de la Administración De Blasio, negó los señalamientos de los activistas, y destacó que los uniformados en la Gran Manzana solo persiguen a criminales.

“La estrategia de precisión policial del NYPD apunta a esos pocos delincuentes que quedan en la ciudad de Nueva York, que cometen crímenes violentos, no a personas inocentes”, aseguró el funcionario. “Perseguir a gente realmente mala y vincular a las comunidades a través del (programa) de Policía comunitaria, el Departamento de Policía de Nueva York ha reducido la delincuencia a niveles históricamente bajos”.

La protesta contra el NYPD se dio antes de iniciar una audiencia pública en el Comité de Seguridad Pública para analizar la manera en que los Uniformados están actuando para controlar multitudes y protestas, como la ocurrida hace el pasado 11 de enero cuando varios activistas y concejales fueron arrestados en una manifestación a favor del cofundador de la Coalición Nuevo Santuario Ravi Ragbir, en una cita con Inmigración.

“Cualquier conversación sobre asuntos policiales tiene que involucrar al público y a la comunidad (…) con transparencia, colaboración y compromiso”, comentó el concejal Donovan, quien agregó que promoverá nuevas audiencias para discutir los temas que preocupan a la comunidad.

Y al ser consultados sobre la manera en que el NYPD colabora con ‘La Migra’ en arrestos de presuntos pandilleros, la oficina de ICE en Nueva York aseguró que la dependencia de Investigaciones sobre Seguridad Nacional (HSI) trabaja contra la proliferación de la mara MS-13 en la Gran Manzana, con agencias federales y “la ayuda increíble suministrada por nuestras asociaciones con autoridades locales”, pero advirtieron que lo hacen apegados a la ley.

“HSI no discrimina ni hace arrestos con prejuicios, sino que usa información confiable, recopilada a través de múltiples fuentes, que resulta en el arresto de un individuo”, afirmó un vocero de ICE.

Derecho a saber

Anthony Posada, abogado de Legal Aid Society, también hizo un llamado a los neoyorquinos a que se acojan al derecho de petición y soliciten a la NYPD saber si están en la base de datos de pandillerismo, para así poder defenderse y no tener sorpresas que lamentar.

“Queremos educar a la gente con esta campaña para emitir una solicitud al NYPD, porque si no sabemos si están o no en esas listas, como podemos pelear”, dijo el defensor. “Este estilo militar esta siendo usado para criminalizar a nuestras comunidades y llevarlas al sistema judicial con consecuencias desastrosas para todos”, concluyó.

Arrestos por actividad pandillera