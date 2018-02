Agenda de Nueva York: Los eventos de San Valentín que no te puedes perder

Celebra el amor en grande en los más diversos conciertos y actividades en la ciudad. Luis Fonsi, Jesse & Joy, Paloma San Basilio, Fernando Villalona y Juan Fernando Velasco son algunos de los artistas que cantarán a los enamorados.

Viernes 9

Una noche de bailes y romance

Es probable que las rosas y los chocolates no sean suficientes para alegrarte la noche. Una buena alternativa es una salir a bailar a The Edison Ballroom, como parte de una celebración pre San Valentín. Esta velada incluirá además comida y por supuesto, romance. La música la pondrá Joe Battaglia y New York Big Band, el menú estará a cargo de la chef Mina Newman. En el 240 West 47th, a las 7:30 p.m. Entradas: http://www.telecharge.com

_________________________________________________________________________________________________

Celebra con Luis Fonsi y J Balvin

Disfruta de una singular constelación de estrellas en Radio City Hall cuando se reúnan J Balvin, Luis Fonsi y los dúos Jowell y Randy y Zion y Lennox. El concierto, en el que además incluirá la participación de Nacho, Karol G, Farina y DJ Lobo, forma parte de la serie de conciertos de emisora X 96 titulada LA X Love Live. A partir de las 8 p.m. Boletas: http://www.ticketmaster.com

_________________________________________________________________________________________________

Sábado 10

Salsa con Víctor Manuelle

El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle pondrá el toque especial a esta noche, a la que puedes agregar casino y spa, con un concierto en el hotel Borgata. El artista que tocará por primera vez en este escenario, ubicado en Atlantic City, Nueva Jersey, es conocido por temas tan populares como ‘Apiádate de mi’ y ‘He tratado’. A partir de las 9 p.m., entradas desde $59. Información: http://www.theborgata.com

_________________________________________________________________________________________________

Cita con Juan Fernando Velasco

Acompaña a Juan Fernando Velasco, uno de los más destacados exponentes de Ecuador, en un concierto en el que además compartirá escena con sus compatriotas Douglas Bastidas y AU-D. Velasco, ganador de un Emmy el año pasado por la autoría del tema ‘Yo nací aquí’, que fue utilizada en una campaña de Univisión y de una nominación al Grammy, en el 2010. Sabor Latino, ubicado en 95-35 40th Rd, Elmhurst. Desde las 10 p.m. Información: http://www.saborlatinony.com

_________________________________________________________________________________________________

Explora hechizos y afrodisíacos

El Jardín Botánico de Nueva York ofrece dos días dedicados al amor. Este sábado y domingo, de 12 a 3 p.m., podrás explorar diversas plantas que han sido utilizadas, durante siglos, para crear pócimas de amor. Los expertos también mostrarán plantas, en el área del herbario, que sirven como afrodisíacos y hablarán de mitos y leyendas que todavía mantienen vigencia. En 2900 Southern Boulevard, Bronx. Información: http://www.nybg.org

_________________________________________________________________________________________________

Miércoles 14

‘Un besito más’ de Jesse & Joy

San Valentín trae esta noche al United Palace Jesse & Joy Huerta. El galardonado dúo de hermanos mexicanos que componen y cantan a ritmo de pop, traerá de nuevo a la ciudad de los rascacielos canciones de su disco ‘Un besito más’ y una selección de sus más grandes éxitos entre los que figuran ‘Me llora el cielo’, ‘Me soltaste’ y ‘Gotitas de amor’. En el 4140 Broadway, a las 7 p.m. Entradas: http://www.ticketmaster.com

_________________________________________________________________________________________________

Di ‘Te amo’ en Times Square

Como cada año Times Square se transforma en el lugar ideal, de neoyorquinos y turistas, para decir ‘Te amo’ el Día de San Valentín. Durante esta fecha se realiza ‘Love in Times Square’ un evento que se convertirá en escenario para los enamorados que quieran declarar su amor, celebrar la relación o simplemente renovar sus votos de matrimonio. En Duffy Square, entre las calles 46 y Broadway, justo donde está situada la icónica escalera roja. Información: http://www.timessquarenyc.org

______________________________________________________________________________________

Endulza tu día con vinos y chocolates

Haz de este día una fecha memorable tomando junto a tu pareja una clase en la que podrán saborear seis tipos diferentes de vino e igual número de chocolates. Durante esta actividad aprenderán a maridar chocolates y vinos correctamente, guiados por un experto. De 7:30 a 9:30 en Le Grand Triage: Wine & Whiskey, ubicado en 1657 First Avenue. Admisión: $60. Información: http://www.legrandtriage.com

_________________________________________________________________________________________________

Wason Brazoban en concierto

El cantautor dominicano Wason Brazobán cantará al amor en 809 Lounge, ubicado en el área de Inwood. El repertorio de Brazoban incluye las canciones ‘Contigo en la cabeza’, ‘Que no hay mejor lugar’ y ‘Mi Reina’. Seguido de las melancólicas ‘Lluvia’ y ‘Tu ausencia’. Entradas desde $40., en el 112 Dyckman St., a partir de las 10 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com

_________________________________________________________________________________________________

Fiesta bohemia

Vive al máximo la noche de los enamorados junto al cantante y compositor cubano Amaury Gutiérrez quien deleitará a los asistentes con una selección de lo mejor de su repertorio entre acordes de guitarra. Gutiérrez conocido por temas como ‘Yo sé que es mentira’ y ‘Perdóname’, estará acompañado por el cantautor dominicano Obrien Luna. En Sounds of Brazil (SOB’S) 204 Varick St. Entradas: desde $40. Información: http://www.sobs.com

_________________________________________________________________________________________________

Sábado 17

Tres grandes le cantan al amor

La cantante española Paloma San Basilio, el puertorriqueño Danny Rivera y el dominicano Fernando Villalona se unirán para ofrecer un concierto que promete estar cargado de grandes éxitos. Esta única función para los enamorados, que no te puedes perder, tendrá como escenario el teatro United Palace y comienza a partir de las 7 p.m. Boletas: desde $58, en el 4140 de Broadway. Información: www1.ticketmaster.com