Racista ataca a hombre con cuchillo y le llama “mexicano de mier**”

El hecho ocurrió cerca de la vivienda de la víctima en el Lower East Side, de Manhattan

Tomas Jaimez, mexicano de 35 años, regresaba a su casa en Manhattan, cuando un desconocido con un cuchillo lo llamó “mexicano de mier**” antes de herirlo con el arma blanca, según fuentes policiales citadas por el Daily News.

El hecho se reportó el pasado lunes, a eso de las 2:05 a.m. Jaimez, que acababa de terminar su largo turno de trabajo en un restaurante, paró en una farmacia para comprar gotas para los ojos. El mexicano estaba a media manzana de su casa en la calle Suffolk con Broome, en el Lower East Side, cuando de repente el agresor bloqueó su camino.

“Me dijo: ‘pu** mexicano’, si llamas a la Policía, te voy a matar”, narró Jaimez al rotativo. “No soy capaz de dormir. Él me atacó por mi raza”, agregó el hombre que todavía se recupera de sus heridas.

El fanático, vestido con chaqueta negra marca “The North Face”, golpeó a la víctima en el pecho hasta que cayó en la acera. “Me caí al suelo y casi me desmayo. No podía respirar”, dijo la víctima, mientras tocaba su torso aún con heridas. “Cuando me estaba levantando del suelo, me di cuenta que tenía un cuchillo en su mano. Estaba intentando acuchillar mi cara, pero yo levanté mis brazos para intentar pararle”.

El hispano, padre de dos niñas de 7 y 8 años, levantó su brazo para proteger su cara y evitar que fuera acuchillada. La víctima aseguró que el agresor también intentó herirlo en la barriga y clavarle el cuchillo a través de su chaqueta. El mexicano sufrió cortes en el brazo, muslo, pantorrilla y abdomen. Además, el atacante le pidió a Jaimez que le diera su teléfono móvil y su cartera, a lo que la víctima respondió que no llevaba dinero. Antes de escapar, el agresor le dijo: “¡Pu** rata mexicana, vete de mi país!”.