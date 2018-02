Aid for AIDS salva niños de la malnutrición

Hace casi dos años, Jesús Aguais, fundador y Director Ejecutivo de Aid for AIDS International, una de las más de 100 organizaciones que forman parte de nuestra Hispanic Federation, tomó conciencia de que en su país de origen, Venezuela, unas mil madres que tenían el VIH y no recibían tratamiento debían amamantar a sus hijos recién nacidos por falta de recursos para comprar sucedáneos de la leche materna, conocidos como fórmula.

“Las opciones era amamantarlos y pasarles el virus, o que muriesen de hambre”, dice Jesús Aguais. “Hoy, es la oscura realidad de miles de mujeres con diferentes situaciones de salud que no pueden amamantar y no tienen acceso a fórmulas lácteas, siendo esto uno de los motivos del incremento desmedido de las muertes por malnutrición en infantes en Venezuela”.

Como suele hacer ante tragedias de este tipo, Aguais pasó a la acción, y organizó la campaña Sanando Venezuela, o Healing Venezuela, que recauda fondos para prestar ayuda humanitaria a bebés venezolanos que sufren malnutrición. La campaña cuenta con el valioso apoyo activo de tres famosas mujeres venezolanas María Gabriela Isler (Miss Universo 2013), Stefanía Fernández (Miss Universo 2009) y Dayana Mendoza (Miss Universo 2008), y obtiene los fondos de donaciones y de la venta de camisas creadas por el diseñador mexicano Ricardo Seco para su colección Primavera 2018, titulada Sanando.

“La alimentación es vital para todo ser humano, especialmente los niños en estas primeras etapas de crecimiento”, señala Stefanía Fernández. “Cada aportación puede salvar una vida”.

“La crisis de malnutrición en Venezuela es una emergencia humanitaria”, agrega María Gabriela Isler. “Únete a nosotras y ayuda a decidir el futuro de esos niños”.

“Gabriela, Stefanía y yo colaboramos con la iniciativa utilizando nuestra imagen llevando las camisetas que ha diseñado Ricardo Seco, con la difusión que podamos hacer en nuestra redes sociales junto a nuestros seguidores “, comenta Dayana Mendoza. ” Con 30 dólares pueden comprar una camiseta, y todo lo recaudado se usará para esta buena causa. Les agradecemos de corazón por todas las vidas que estarán salvando”.

“Las prendas están a la venta en www.healingvenezuela.com“, termina diciendo Jesús Aguais. “Y también pueden seguir los avances de la campaña en Twitter e Instagram, con los hashtags #healingvenezuela y #sanandovenezuela“.

Los interesados en las demás actividades de Aid for AIDS International (131 Varick St Suite 1011, Manhattan), pueden consultar en www.aidfoaids.org o llamar al (212) 337-8043.

-José Calderón es el presidente de la Hispanic Federation