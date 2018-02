Tienes que ver de quién se trata

El corazón de Zuleyka Rivera en el Día del Amor ya tiene dueño.

Así lo reveló ella misma en su red social de Facebook, cuando compartió un montaje de ella junto a nada menos que el famoso “Negro de Whatsapp”.

“My Valentines is better than yours”, o mi San Valentín es mejor que el tuyo, dice la frase que acompaña la imagen, publicada en la mañana de hoy.

La foto ha sido vista casi 58mil veces en menos de 11 horas.