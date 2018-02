Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Marc Anthony, Molotov, Tito Puente Jr., y Los amigos invisibles son sólo algunos de los artistas y grupos que estarán en conciertos este fin de semana. El festín musical se completa con tres populares bandas del género duranguense

Jueves 15

Concierto: Noche de salsa

Cierra con broche de oro este día, en un concierto de música en vivo con Grupo Encanto. Esta orquesta de salsa ofrecerá dos sesiones de música, a las 9:30 y a las 11:30 p.m. La fiesta incluye además la música del DJ Willie Rivera. El precio de admisión es $10. En González y González 192 Mercer Street. Información: http://www.gygnyc.com

Clases de patinaje en Bryant Park

Si puedes ponerte los patines, pararte y mantener el equilibrio, entonces el siguiente paso es unirte a una clase de patinaje en la pista de Bryan Park. Se recomienda llegar temprano para integrarse a las clases que comienzan a las 8 a 8:30 a.m. Si no tienes patines puedes alquilarlos por $20. La pista está abierta al público. Información: http://www.bryantpark.org/events

Viernes 16

Concierto: Los amigos invisibles

Los Amigos Invisibles prometen dos noches memorables cargadas de toda la energía y música contagiosa que les ha distinguido por más de dos décadas. Las funciones, viernes y sábado, forman parte de la gira ‘El Paradise’, en respaldo a la décima producción del grupo. La banda venezolana, ganadora de un Grammy latino, fusiona música disco, pop, funk y ritmos latinos. En Sounds Of Brazil (SOB’s) 204 Varick St. Entradas: desde $37. Información: http://www.sobs.com

Concierto: Tito Puente Jr.

Comienza el fin de semana por todo lo alto, asistiendo al concierto que ofrecerá Tito Puente Jr., en el Atrium David Rubenstein en Lincoln Center. El artista que mantiene vivo el legado musical de su padre tocará junto a su orquesta en una función gratuita, en colaboración con el NYU Music and Social Change Lab. A partir de las 7:30 p.m. Información: http://www.lincolncenter.org

Museo Whitney, visita con descuento

Aprovecha y visita el Whitney Museum of American Art. Las boletas están disponibles todos los viernes en la entrada del museo y no tienes que preocuparte por el presupuesto. El museo tiene un programa que te permitirá entrar pagando únicamente la cantidad que se ajuste a tu bolsillo. El horario es de 7 a 9 p.m., y se recomienda llegar temprano. En 99 Gansevoort Street. Información: http://www.whitney.org

Sábado 17

Concierto: Marc Anthony

Prepárate para realizar un viaje musical junto al cantante puertorriqueño, Marc Anthony en el que podrás repasar sus canciones más populares. Marc Anthony, ganador de dos premios Grammy anglosajon y cinco Grammy Latino incluye en su repertorio temas como ‘Vivir mi vida’, ‘Valió la pena’, ‘Y hubo alguien’ y ‘Tu amor me hace bien’. A las 8 p.m. En el Prudential Center, Newark, NJ. Información: www1.ticketmaster.com

Baila a ritmo duranguense

Baila toda la noche en una fiesta que reunirá a tres de las más destacadas agrupaciones mexicanas del género duranguense, Montez de Durango ‘Quiero saber de ti’, K-Paz de la sierra ‘Volveré’ y Alacranes musical ‘Por amarte así’. Las conocidas agrupaciones se presentarán en Caballeros De Colon Club, ubicado en Union City, Nueva Jersey. A partir de las 8 p.m. Entradas: $40. Información: http://www.boletosexpress.com

Concierto: Santiago Cruz

El cantautor colombiano Santiago Cruz hará una parada en la ciudad como parte de su gira Interplanetario. La trayectoria del intérprete de ‘Vida de mis vidas’, incluye seis discos y cuatro nominaciones consecutivas a los premios Grammy latino en las categorías ‘Mejor álbum cantautor’ y ‘Grabación del Año’. En el Colden Auditorium, del Queens College, 153-49 Reeves Ave, en Flushing, a partir de las 7 p.m. Información: http://www.ticketmaster.com

Únete a un maratón

El centro recreacional Pelham Fritz abrirá las puertas a ‘Love Your Body Fitness Marathon’, un día de ejercitación y diversión que no te puedes perder. Diez instructores tomarán turno durante este maratón para dirigir diversas clases que te ayudaran a tonificar y perder peso. Las rutinas se prolongarán cinco horas en este evento gratuito. De 10 a.m., hasta las 7p.m. En el 18 Mount Morris Park West. Información: http://www.nycgovparks.org

Domingo 18

Concierto: Molotov

Celebra el 20 aniversario de la salida del disco ‘Dónde jugarán los niños’ del grupo de origen mexicano Molotov conocida por temas como ‘Frijolero’, ‘Puto’ y ‘Gimme Tha Power’. La emblemática banda de rock alternativo que mezcla en sus canciones una amplia variedad de géneros, entre los que figuran el rock, funk y cumbia se presentará a partir de las 7:30 p.m. Entradas: $50. Información: http://www.bbkingblues.com

Fiesta en alta mar

Disfruta de un concierto en alta mar a cargo del merenguero Sergio Vargas ‘Si algún día la ves’, ‘La ventanita’ y ‘La quiero a morir’. Vargas estará acompañado por el salsero Yiyo Sarante. Vargas y Sarante cantarán sus más grandes éxitos en el yate Luxury Infinity. La salida para esta aventura musical, está pautada para las 5 p.m., en el Pier 40 que está ubicado en el 353 West st. Entradas: $50. Información: http://www.boletosexpress.com