Hija del “Piojo” Herrera se arrepiente y pide perdón a motociclistas

Mishelle Herrera ofrece disculpas en un video publicado en Youtube

El pasado miércoles, la hija del “Piojo” Herrera, técnico del América, Mishelle Herrera, despotricó en contra de los motociclistas, al grado de decir que algún día atropellaría a uno, sin embargo, la “Piojita” ya se arrepintió.

A través de un video publicado en Youtube y al que tituló “Perdón motociclistas“, Mishelle ofreció disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas con sus declaraciones.

“El video de hoy es diferente, es un video de disculpas, de perdón. Perdón a la gente que se sintió ofendida por el video que salió el día de ayer, perdón a los motociclistas que son los principales ofendidos”, dijo la hija del también extécnico de la selección mexicana.

La “Piojita”, como también es conocida, aseguró que ella misma tiene amigos motociclistas.

“No tengo mucho que decir. Me arrepiento, me arrepiento de corazón, creo que por eso hoy estoy grabando esto. Quiero decirles que si me siento mal, por la imagen que puedan tener de mí, les pido perdón, les pido perdón de corazón”, insistió Mishelle.

“Pero, no puedo hacer nada, no puedo regresar el tiempo. No puedo borrar las palabras, las palabras ya están dichas y la manera en que fueron interpretadas, porque no fue la manera en la que las quise decir. Pero así es esto”, agregó.

Aún así, la polémica hija del estratega azulcrema no deja de considerar a la motocicleta como un medio de transporte peligroso.

Aquí el video: