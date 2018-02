Estas dos televisiones inteligentes son vulnerables a la piratería

Las televisiones inteligentes representan la porción más importante del mercado de las teles nuevas. De acuerdo con la firma de investigación de mercado IHS Markit, el 69% de todas las televisiones nuevas enviadas por América del Norte en 2017 tenían conexión a Internet y el porcentaje aumentará en 2018. Ya hay 82 millones de estas televisiones que han llegado a los consumidores.

La conectividad a Internet les brinda un gran atractivo a las televisiones modernas, incluida la capacidad de reproducir contenido a través de aplicaciones populares como Hulu y Netflix y de encontrar contenido rápidamente con comandos de voz.

Pero esa funcionalidad acarrea una gran recopilación de datos. Las teles inteligentes pueden identificar todos los programas que miras con una tecnología denominada Reconocimiento automático de contenido (Automatic content recognition, ACR), del que hablamos por primera vez en 2015. Esa información puede combinarse con otra información del consumidor y utilizarse para publicidades específicas en tu televisión y en teléfonos celulares y computadoras. Por ejemplo, si estás mirando un evento deportivo en particular, podrás ver un anuncio comercial en línea de una marca interesada en contactar a fanáticos de ese deporte.

En 2017, Vizio tuvo problemas con los organismos reguladores federales y estatales por recopilar este tipo de información sin el conocimiento ni consentimiento de los usuarios. La compañía llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC) por $1.5 millones de dólares y con el estado de New Jersey por $700,000 dólares. La FTC ha dejado en claro que las compañías necesitan tu permiso antes de recopilar datos de visualización; no obstante, es posible que los consumidores no entiendan los detalles, comenta Justin Brookman, director de privacidad y tecnología en Consumers Union, la división de políticas y movilización de Consumer Reports.

“Durante años, se ha hecho un seguimiento del comportamiento de los consumidores mientras estaban en línea o utilizaban sus teléfonos inteligentes”, indica Brookman. “Pero no creo que muchos quieran que sus televisiones observen lo que ellos hacen”.

Y los fabricantes están buscando convertir las televisiones inteligentes en el elemento central de los hogares cada vez más conectados de los consumidores. Las compañías como LG y Samsung, recientemente, han exhibido televisiones con asistentes digitales integrados que te permiten controlar otros dispositivos inteligentes en el hogar, desde termostatos y cámaras de seguridad hasta lavadoras y bocinas inteligentes.

En una encuesta reciente de Consumer Reports a 38,000 propietarios de teles inteligentes, el 51% se mostró algo preocupado por las implicaciones de privacidad de las televisiones inteligentes y el 62% se mostró algo preocupado por las prácticas de seguridad de sus equipos.