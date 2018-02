La importancia de un vestido nuevo

El proyecto 'Believe in Yourself" usa la moda para empoderar a jóvenes de bajos recursos

Foto: Cortesía Believe in Yourself

El lucir un vestido nuevo puede marcar una gran diferencia en la autoestima de las adolescentes de bajos ingresos que no pueden comprarlo.

Así lo cree Sam Sisakhti, fundador y CEO de UsTrendy (un sitio de venta minorista en línea, basado en Boston) por lo que en 2017 estableció el proyecto Believe in Yourself (Cree en ti misma), que proporciona vestidos nuevos a chicas de bajos ingresos de todo el país, para que los usen en los eventos especiales que tienen durante el año escolar.

“Por muchos años estuvimos donando los vestidos que los diseñadores nos dejaban como muestra, pero a partir del año pasado empezamos a comprar ropa específicamente para donarla a través del nuevo proyecto”, explica Sisakhti. “En 2017 donamos unos dos mil vestidos y para este año deseamos donar unos 10 mil”.

Y para empezar con la donación de este año, Believe in Yourself (http://www.believeinyourself.org/) seleccionó a varias jóvenes de bajos recursos de una escuela del área de San Diego, California, quienes solicitaron vestidos para asistir a la fiesta de San Valentín.

“Ya hemos entregado vestidos en muchas comunidades de bajos recursos en Boston y Nueva York, y mi próxima meta es hacer donaciones en Los Ángeles”, resalta Sisakhti.

Para sus donaciones, Believe in Yourself identifica divisiones de Boys & Girls Clubs of America, escuelas y programas para después de la jornada escolar ubicados en las áreas pobres del país y, siguiendo la agenda de eventos especiales que éstos tienen —como por ejemplo, la ceremonia de la graduación, el Prom y otras celebraciones— dona trajes nuevos a las chicas que los necesitan y solicitan.

Muchas estudiantes de bajos ingresos se enfrentan hoy ante “estándares sociales que son inalcanzables para ellas, pero que se les imponen” y para que se sientan seguras, independientemente de su aspecto físico o financiero, el nuevo programa busca “empoderarlas con un regalo de confianza”.

Más que una donación

Sisakhti dice que las donaciones de vestidos no sólo permiten que las chicas luzcan con estilo durante un evento sino que les da seguridad y, ante ello, les ayuda a incrementar su autoestima para que se mantengan firmes en el logro de sus sueños y metas.

Y para motivarlas, de acuerdo con el entrevistado, el programa cuenta también con mentores y oradores que dan conferencias en las escuelas, centros y programas seleccionados, en las que se les habla sobre lo que es la imagen corporal positiva y los mensajes negativos que la sociedad actual les entrega.

En adición, cada jovencita que desea recibir un vestido ingresa en un sistema de seguimiento de su motivación y progreso —ya sea para mejorar su rendimiento escolar e involucramiento en actividades extracurriculares en las áreas de la música, danza, deportes, etc.— y, de acuerdo con sus avances, Believe in Yourself le proporciona vestidos para cualquier evento que tengan durante el año escolar.