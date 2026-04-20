Cómo algunos alimentos sobrecargan tus riñones mientras duermes

Cenar un sándwich con jamón, tomarse un vaso de leche para conciliar el sueño, una sopa instantánea para ingerir algo caliente o consumir productos dietéticos listos para comer pueden parecer hábitos inofensivos; sin embargo, son enemigos silenciosos para la función renal.

La evidencia clínica apunta a cuatro grupos de alimentos por su capacidad de actuar como “venenos silenciosos” cuando el metabolismo se ralentiza durante la noche: carnes rojas, lácteos, sodio, azúcares y harinas blancas.

El nefrólogo Nicolás Veller explica cuál es la reacción química que estos alimentos producen en el cuerpo y cómo se deterioran los riñones por estas reacciones.

1. Carnes rojas y embutidos

El exceso de hierro hemínico y grasas saturadas en las carnes rojas puede estar forzando a tus riñones a trabajar el doble de su capacidad. Crédito: Shutterstock

Los embutidos y las carnes rojas son ricos en purinas y nitrógeno, elementos que generan una sobrecarga de trabajo para los riñones al intentar eliminar el ácido úrico mientras descansas.

El nefrólogo Nicolás Veller explica que el consumo de estos alimentos no hace que la sangre se vuelva ácida per se, sino que aumenta la carga de ácido que el riñón debe filtrar. El exceso de proteína animal (carnes rojas, embutidos, vísceras) y ultraprocesados obliga al órgano a trabajar horas extra, lo que genera una elevación del ácido úrico, formación de cristales e inflamación renal.

El especialista advierte que no se trata de eliminar la carne, sino de buscar el equilibrio. Por ello, recomienda el consumo de frutas como el melón, el kiwi y los cítricos, que aportan citratos para neutralizar la carga ácida y mejorar la salud renal.

2. Sodio oculto

La sal es un ingrediente presente en una gran variedad de alimentos donde muchas veces no sospechamos su existencia: desde panes hasta sopas de sobre y enlatados.

Uno de los efectos del alto consumo de sodio, especialmente cuando perdemos la cuenta con los alimentos ultraprocesados, es la retención de líquidos. Esto dispara la presión arterial nocturna, dañando los delicados capilares renales.

Entre los productos con mayor cantidad de sodio añadido destacan:

Salchichas y embutidos.

y embutidos. Pizzas congeladas .

. Sopas instantáneas .

. Galletas industriales.

Veller señala que el fósforo como aditivo en estos productos se absorbe mucho más rápido que el natural, sobrecargando el filtro renal. Además, el sodio eleva la presión, dañando directamente los vasos sanguíneos del riñón.

3. Azúcares y harinas blancas

Los alimentos ricos en azúcares refinados y harinas blancas alteran la microbiota intestinal. Existe una conexión directa entre el intestino y el riñón; cuando la microbiota se desequilibra por una dieta pobre en fibra, se producen toxinas urémicas.

Esto termina por sobrecargar al riñón, que debe esforzarse por filtrar las toxinas generadas por dicho desajuste. En su lugar, es vital priorizar alimentos prebióticos y fermentados naturales como:

Yogur natural .

. Kéfir .

. Legumbres.

4. Bebidas que favorecen la deshidratación

Los refrescos de cola contienen cantidades más altas de fructosa o ácido fosfórico, que en contribuyen a los cálculos renales. Crédito: Ron Lach | Pexels

El agua es la materia prima de los riñones para diluir toxinas. Un hábito simple con grandes beneficios para la salud es mantener una hidratación adecuada.

Debemos evitar reemplazar el agua por:

Refrescos y gaseosas.

y gaseosas. Jugos industriales .

. Bebidas energéticas .

. Mezclas de moda como el “agua con sal“.

Este tipo de bebidas provoca que la orina se concentre, lo que facilita la aparición de infecciones urinarias, la formación de cálculos renales y la elevación de la creatinina.

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