Cómo ahorrar al comprar boletos de avión cuando las aerolíneas suben de precio

Viajar en avión se ha vuelto más caro en las últimas semanas, pero todavía existen estrategias para encontrar boletos más accesibles incluso en medio del aumento de tarifas aplicado por varias aerolíneas.

Las compañías aéreas han elevado cargos por equipaje, añadido recargos por combustible y reducido algunos vuelos para enfrentar el impacto económico de la guerra con Irán y el encarecimiento del combustible para aviones.

Cuánto han subido los boletos

Datos del buscador de viajes Kayak muestran que la tarifa promedio en clase económica para vuelos internacionales redondos subió a $998 al 30 de marzo, frente a $774 del 23 de febrero, antes del inicio del conflicto.

En vuelos nacionales dentro de Estados Unidos, el promedio pasó de $336 a $350.

Uno de los factores principales ha sido el precio del combustible para aviones.

Según el índice de Argus Media, el jet fuel casi se duplicó: pasó de $2.50 por galón el 27 de febrero a $4.81 el martes citado en el reporte.

Analistas de Deutsche Bank estimaron que, si el combustible se mantiene cerca de $2 más caro por galón durante un año, los boletos podrían subir unos $50 por trayecto, equivalente a 17%.

Compra cuando veas una buena tarifa

Especialistas recomiendan no esperar demasiado si aparece un precio que encaja con el presupuesto.

Según Google Flights, los mejores precios para vuelos domésticos suelen encontrarse entre 23 y 51 días antes de viajar.

Para vuelos internacionales, normalmente conviene reservar con al menos 49 días de anticipación.

Katy Nastro, experta del sitio Going, advirtió: “Lo único predecible que puedes hacer es asegurar hoy ese vuelo asequible”.

Considera comprar boletos sencillos por separado

Aunque muchos creen que un viaje redondo siempre es más barato, no siempre ocurre así.

Lourdes Losada, directora para las Américas de Skyscanner, explicó que en algunos casos comprar dos vuelos sencillos cuesta menos.

Puso como ejemplo un viaje Los Ángeles-Las Vegas con tarifa redonda de $50. En cambio, comprar ida por $20 y regreso por $20 representaría un ahorro de 20%.

La flexibilidad puede darte ventaja

Los expertos coinciden en que ser flexible con fechas, horarios, destino y aerolínea puede marcar una gran diferencia.

Volar martes o miércoles aún suele ser más económico, mientras que domingo figura entre los días más caros.

También recomiendan evitar temporadas pico como julio y considerar fechas menos demandadas, como inicios o mediados de junio, o finales de agosto.

Cambia de destino y ahorra

Modificar ligeramente el destino también puede reducir costos.

En lugar de París, se puede considerar Lyon o Marsella. En vez de Ámsterdam, probar Rotterdam o Eindhoven.

Para Japón, ciudades como Fukuoka o Sapporo pueden resultar más baratas que Tokio.

Escalas pueden bajar el precio

Aceptar una escala en lugar de vuelo directo genera ahorros promedio de 22%, según datos de Google Flights.

Sin embargo, también aumenta el riesgo de retrasos o cancelaciones que afecten todo el itinerario.

A veces conviene economy regular y no basic

Nastro señaló que reservar tarifa ‘main economy’ puede resultar mejor negocio que la más barata “basic economy”.

Si el precio baja después de comprar, algunas aerolíneas permiten ajustar la tarifa y otorgar crédito por la diferencia.

Por ejemplo, un boleto de $250 que después baja a $200 podría generar $50 en crédito para futuros viajes.

También busca ahorro en hoteles

Mientras las aerolíneas suben precios, hoteles y destinos turísticos están lanzando promociones para atraer visitantes.

Sally French, experta de NerdWallet, citó una oferta reciente en Las Vegas: dos noches todo incluido en el Strip por $330 más impuestos en Luxor Hotel & Casino o Excalibur Hotel & Casino, cuando normalmente costaría más de $900.

La clave para ahorrar

Aunque los precios suban, comparar opciones, reservar con tiempo y mantener flexibilidad siguen siendo las mejores herramientas para viajar gastando menos.

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