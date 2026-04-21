FBI busca a entrenador latino sospechoso de abuso de menores por años en Nueva York

El FBI está buscando Édgar Lázaro Castillo, entrenador de voleibol en Nueva York, como sospechoso de haber explotado sexualmente de adolescentes durante un lapso que podría superar los 15 años.

Es probable que Castillo haya huido del país, comunicaron los agentes del FBI a los padres de los adolescentes que formaban parte del NYC Impact Volleyball Club durante una llamada telefónica realizada este mes. El sospechoso es originario de México, pero creció en el Bronx (NYC).

El 13 de abril la agencia emitió una alerta masiva difundiendo el nombre y el rostro de Castillo, identificándolo como un ex entrenador “involucrado en la explotación sexual de menores” y solicitando a las víctimas que se presenten ante las autoridades, destacó New York Post.

“El FBI cree que su objetivo principal eran menores que participaban en ligas de voleibol entre el año 2010 y marzo de 2026, en múltiples estados, aunque principalmente en la ciudad de Nueva York”, indicaba el mensaje.

Durante la llamada telefónica el FBI ofreció asesoramiento a cualquier jugador del Impact que lo necesitara, al tiempo que facilitó a los padres los nombres de los agentes a cargo del caso para que pudieran contactarlos, según informaron fuentes.

La Fiscalía Federal del distrito de Brooklyn está llevando a cabo una investigación sobre el caso en colaboración con el FBI. Castillo -quien según se informa utiliza el nombre de Edgar Lázaro- ejerció como entrenador en el club Impact durante aproximadamente 10 años.

Recientemente, una persona que juega en ese club presentó una denuncia alegando haber sido agredida por Castillo durante un torneo celebrado en Boston el mes pasado; este incidente fue el detonante de la investigación federal.

Las fuentes añadieron que Castillo había sido despedido del Legacy Volleyball Club en El Bronx 2014, tras surgir acusaciones de que mantenía una conducta inapropiada con los menores que integraban el equipo. “Les enviaba mensajes de texto y se comunicaba con ellos a través de las redes sociales, algo que está terminantemente prohibido”, comentó un colega entrenador que prefirió mantener el anonimato. “Desde que estalló este escándalo con la intervención del FBI, padres, entrenadores, árbitros y los propios chicos no han parado de inundar las redes sociales y las líneas telefónicas hablando sobre él”, agregó.

Los clubes no han emitido comentarios. Tampoco Garden Empire Volleyball Association (GEVA), organismo que supervisa a los clubes de voleibol locales. Según las fuentes, el acusado también tuvo breves periodos como entrenador en el John Jay College of Criminal Justice y en el colegio católico privado para varones Xavier High School; ambos centros educativos ubicados en Manhattan. Más información en la página del caso creada por el FBI.

Quien posea información sobre el paradero de Castillo debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

En un caso similar, el mes pasado Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York, fue acusado de pornografía infantil en Brooklyn después de una pista proporcionada por un agente encubierto en Escocia.

Previamente en febrero Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California.

En diciembre Mark Paulino, ex maestro de primaria que se disfrazaba de Santa Claus para fotografías y eventos locales, fue arrestado como sospechoso de poseer y difundir pornografía infantil en internet. También otros dos maestros de Nueva Jersey fueron acusados ese mes en casos separados como sospechosos de abuso sexual de menores.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína, informaron los fiscales de Indianápolis, capital de Indiana.

También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En julio de 2025 Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En enero de 2024 un hombre mayor residente del condado Westchester (NY) fue acusado bajo cargos federales de explotación sexual de menores usando la aplicación Snapchat. En octubre de 2023 un padre y su hijo, ambos maestros en Nueva Jersey, fueron arrestados y acusados como sospechosos de ver, descargar y poseer pornografía infantil. Por ese mismo delito se declaró culpable Damon Rallis, ex vicepresidente del Comité Demócrata de Southold Town (Long Island) y ex líder de la tropa de Boy Scouts de esa ciudad.

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