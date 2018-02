Demi Lovato renunció a las dietas y el resultado es maravilloso

Busca inspirar a otras chicas

Tras librar una larga batalla contra las adicciones y los trastornos alimenticios en su adolescencia, a la cantante Demi Lovato le costó mucho llegar a un punto en que se aceptara y apreciara a sí misma tal y como es, y ahora que por fin lo ha conseguido, no puede parar de demostrarlo a través de sus redes sociales con posados de lo más sugerentes.

Sin embargo, la cantante no muestra su -todo sea dicho- impresionante silueta únicamente por pura vanidad, sino que espera servir de motivación a otros para que dejen de lado las dietas extremas y las sustituyan por un estilo de vida saludable, lo que en su caso marcó un antes y después en la relación con su físico.

#TellMeYouLoveMeTour 🔥 A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Feb 18, 2018 at 5:23pm PST

“Yo los llamo muslos de alguien que no hace dieta, y me siento muy orgullosa de ellos”, reza la declaración de intenciones que ha realizado la artista a través de su cuenta de Instagram, junto a una imagen en la que aparece posando en un balancín de jardín y cediendo todo el protagonismo a sus piernas, las mismas que hace años trataba de esconder o se negaba a mostrar en público al considerar que no se adaptaban a los cánones de belleza actuales por no cumplir la norma del ‘thigh gap’: que, al juntar los pies, la cara interna de la extremidad no llegue a tocarse de rodillas para arriba.

El hecho de que Demi haya ganado en autoestima no significa que haya dejado de ser una “perfeccionista” capaz de encontrarle defectos a todo, especialmente sus fotografías, pero en la actualidad se obliga a ser más benevolente consigo misma y a mostrar incluso sus defectos. Esa fue una de las razones que, en 2015, le llevaron a realizar un sorprendente posado fotográfico en el que solo prohibió tres cosas: cualquier tipo de maquillaje, ropa y el uso de Photoshop. El resultado fueron unas impresionantes instantáneas que rompías definitivamente con su pasado de estrella Disney y mostraban una nueva Demi más fuerte y madura.