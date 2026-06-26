Futbolistas de Panamá se pelean durante entrenamiento en el MetLife de Nueva York [Video]

Los preparativos de la selección de Panamá para su duelo del Mundial 2026 contra Inglaterra el sábado quedaron opacados por un enfrentamiento entre dos jugadores en el campo de entrenamiento.

Los centroamericanos ya están eliminados del torneo tras perder sus dos primeros partidos.

Cerrarán su participación en el Grupo L ante el equipo de Thomas Tuchel en el MetLife Stadium, pero su sesión de entrenamiento previa al partido tuvo un cruce entre Cecilio Waterman y José Luis Rodríguez.

Waterman fue grabado empujando a Rodríguez en el pecho y luego tuvo que ser contenido por sus compañeros, mientras parecía querer continuar la discusión.

El enfrentamiento pasó rápidamente y la sesión de entrenamiento abierta continuó.

Cecilio Waterman e José Luis Rodríguez precisaram ser separados por companheiros após discussão durante o treino do Panamá



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Entrenador de Panamá restó importancia

“Fue algo normal”, dijo el seleccionador panameño Thomas Christiansen en la rueda de prensa en el MetLife Stadium de New Jersey.

Christiansen indicó que le hubiera gustado ese tipo de situaciones en los entrenamientos e indicó que el equipo mantiene el espíritu competitivo.

“Haber clasificado a Panamá a su segundo Mundial, me llena de orgullo, pero también hay un sabor agridulce de no haber podido ganar hasta ahora”, dijo Christiansen. ”No haber podido meter un gol, aunque hemos jugado bien. Ahí se cruzan un poco las sensaciones”.

Panamá enfrentará a Inglaterra por segunda vez, después de perder 6-1 en el Mundial de Rusia 2018, partido en el que Harry Kane marcó un triplete.

Desde entonces han mejorado y actualmente ocupan el puesto 42 del ranking mundial, tras sufrir ajustadas derrotas 1-0 ante Ghana y Croacia.

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