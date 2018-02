El desafortunado comentario de un político ruso sobre el sexo y las mujeres

Комментарий министра здравоохранения Чувашской Республики Владимира Викторова к ежегодному Посланию Главы Чувашской Республики "Главой республики были заявлены новые меры, направленные на улучшение отрасли здравоохранения республики. В частности они касаются повышения доступности медицинского обслуживания и улучшения его качества. Это один из приоритетов в государственной политике Чувашской Республики. Медицина для каждого. И это не может не отражаться на демографических показателях. В республике ежегодно растет ожидаемая продолжительность жизни населения. С 2010 года она увеличилась более чем на 3 года. Чувашия – регион с одним из самых низких показателей младенческой смертности. Огромное влияние на благополучие в регионе оказывают своевременные финансовые вложения в систему здравоохранения. В этом году были выделены значительные средства для медицинских учреждений республики: на строительство, ремонт и оборудование. Одним из ключевых факторов повышения доступности и качества медицинской помощи Михаил Игнатьев обозначил обеспечение отрасли квалифицированными специалистами. Сначала реализации программы «Земский доктор» в сельскую местность удалось привлечь 371 молодого врача специалиста, в том числе в 2017 году – 56. С 2018 года программа по привлечению медицинских специалистов в сельскую местность «Земский доктор» распространяется и на фельдшеров, которые в селах фактически выполняют функции врачей. Главой республики поставлена задача по дальнейшему снижению смертности населения от новообразований. Впервые за последние пять лет в 2017 году в Чувашской Республике зарегистрировано снижение смертности от новообразований на 8%. Это результат огромной планомерной работы: увеличения объема высокотехнологичной медицинской помощи, внедрения инновационных скрининговых программ, в том числе в дистанционной форме. Логичным продолжением проделанной работы станет создание в этом году центра ядерной медицины, где с высокой точностью можно будет определять онкологические заболевания на ранних стадиях, а значит сохранять не только жизнь больного, но и ее качество! Все приоритеты, которые обозначил перед учреждениями здравоохранения Глава республики, мы выполним"

