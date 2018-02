Karla Souza no desmiente a Televisa sobre Gustavo Loza en nuevo mensaje en Twitter

El productor ha sido señalado como el culpable

En su primer mensaje en Twitter tras relatar un caso de violación en su contra, Karla Souza no desmintió a Televisa al acusar a Gustavo Loza de ser el agresor.

La actriz de “How To Get Away With Murder” declaró en el programa de Carmen Aristegui haber sido violada por el director, cosa que en un principio no había visto como tal.

Tras las fuertes declaraciones, Souza tomó sus redes sociales para unirse al movimiento #TimesUp y denunciar el abuso de poder que existe en la industria del entretenimiento.

“Me siento orgullosa de unirme solidariamente a mis hermanas de México y a mujeres alrededor del mundo cuyas voces estás siendo finalmente escuchadas y diciendo #TIMESUP”, escribió en Twitter.

Karla Souza omitió el nombre de su agresor y mucha gente en redes sociales la han atacado por esa razón. En un comunicado, Televisa destapó que Gustavo Loza es el presunto culpable de violentar a la actriz y rompió su relación laboral a consecuencia.

Dada la controversial que se ha generado a raíz de las declaraciones de Souza, ella no desmintió lo dicho por la televisora.

Loza salió en autodefensa para reclamar que Souza no lo ha culpado directamente y se encuentra confundido de como es que Televisa llegó a esa conclusión.

“En primer lugar debo aclarar que Karla, no ha hecho ningún señalamiento en mi contra; es decir que no existen imputaciones directas contra mi persona en ninguna de sus expresiones y/o entrevistas”, dijo Loza en un comunicado.

“Por alguna razón que desconozco y sin haber señalamientos directos, Televisa de manera irresponsable se ha tomado la libertad de juzgar el caso y exponer mi buen nombre y trayectoria profesional con todas las implicaciones que esto conlleva; provocándome un descrédito y daño moral de difícil o imposible reparación”.

“Le pido respetuosamente (a Karla Souza) que aclare esta situación ante los medios de comunicación, mencionando el o los nombres de sus agresores y en su caso presente las denuncias que procedan, para que estos lamentables y reprobables hechos de los cuales ha sido víctima, no queden impunes”, concluyó Loza.