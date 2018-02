Giselle Blondet habla de su regreso a la alfombra de Premio Lo Nuestro

"Tengo que poner a funcionar ahí me cerebro para acordarme de tantas cosas que ocurrieron durante todas esas alfombras que tuve el privilegio de conducir"

A 5 años de haber conducido su última alfombra de Premio Lo Nuestro, Giselle Blondet regresa a la celebración de los 30 años, y compartiendo esta labor tan importante junto a Myrka Dellanos.

A horas de la gran noche, entrevistamos a la querida boricua, quien nos cuentó qué es lo que la tiene más feliz y nos reveló qué es lo que más espera de las sorpresas que se verán esta noche desde las 7/6 Pm Centro por la cadena Univision.

Pregunta: Vuelves a la alfombra de Premios Lo Nuestro donde te hemos visto brillar años y años

Giselle Blondet: La verdad no me había dado cuenta que estuve 8 años conduciendo en la alfombra, y me encanta porque me siento como en casa, y me fascina ser parte de esta celebración de los 30 años… Han pasado tantas cosas en la industria durante todo este tiempo, y hemos visto evolucionar a tantos artistas que, a lo mejor, hicieron su primer alfombra, recibieron su primer premio en Premio Lo Nuestro… Contentísima de compartir con Myrka que nunca había conducido con ella, sí obviamente con Barbie Bermudo, y con Alan Tacher. También me tocó con Chiquinquirá Delgado, así que contenta.

P: ¿Que significa para ti volver a la alfombra de un premio que es de la casa?

G.B: Me encanta, divertido, sinceramente me gusta todo lo que tiene que ver con la ropa y todo eso, y me fascina la idea de celebrar el trabajo de otros compañeros, y estos premios siempre me han gustado mucho porque, aparte de ser muy elegantes, son dados por el público.

P: ¿Cómo te preparas cada vez que tienes que enfrentar una alfombra?

G.B: Esta es muy difícil porque se están recordando 30 años, y tengo que poner a funcionar ahí me cerebro para acordarme de tantas cosas que ocurrieron durante todas esas alfombras, que tuve el privilegio de conducir. Siempre hay que prepararse porque no quiere decir que yo me sepa todas las canciones que están ahora sonando, ni que me sepa el nombre así correcto de cada uno de mis compañeros, sobre todo los que han surgido más nuevos. Además de como es en vivo, tú sabes que a veces o no llega el artista que tú estas esperando, o no quiere hablar, y tú tienes que improvisar, pero tienes que improvisar con algo que tenga peso, porque el público lo ve en la casa y dice: “pero esta de qué esta hablando”.

P: Es que para eso tienes que tener muy buena química con tu compañera, ¿cómo ha sido este primer encuentro con Myrka?

G.B: No nos veíamos hace mucho tiempo, pero siempre nos hemos llevado muy bien, hemos compartido los diferentes eventos del canal, yo pienso que vamos a llevarnos bien en la conducción, la verdad yo me llevo bien con todo el mundo, no sé, me gusta sentir que tengo buena energía con mi compañera… Ella es también encantadora y muy profesional así que me siento muy contenta de compartir con ella.

P: ¿Se han puesto de acuerdo en el vestuario que llevarán?

G.B: Por fortuna tenemos la misma ‘stylist’, Claudia Zuleta, y entonces ella está procurando que las dos obviamente luzcamos bien y que nos veamos bien juntas en el escenario, así que tenemos esa ventaja… Yo creo que ya pasaron esas épocas. Yo la verdad como que no estoy muy pendiente de que lo que se van a poner los demás, pero en general, en esta industria siempre se ha hablado de esto.

P: ¿Del ego de los artistas?

G.B: Exactamente, yo siento que eso ha pasado un poquito, y que ojalá todas nosotras las mujeres estemos más seguras de nosotras mismas, porque yo siempre digo que cada uno brilla, y ese brillo depende de lo segura que tú te sientas, y cuando tú te sientes bonita y te sientes cómoda, pues no tienes de que preocuparte por nada más.

P: Van a haber muchas sorpresas y muchos momentos emotivos en estos 30 años. ¿Qué es lo que tú estas esperando con más ansiedad?

G.B: Bueno es que han pasado tantas y tantas cosas… Recuerdo cuando le entregamos un premio sorpresa a Natalia Jiménez, que en ese momento ella estaba con la Quinta Estación… Ver cómo ella ha crecido como profesional, ahora es madre, casada además con uno de mis mejores amigos (Danny Trueba), y pues reencontrarme con ella, en estos premios va a ser algo muy bonito porque por eso, es como que vamos a tener la oportunidad, o nos vamos a ver obligados sin querer, a recordar un poco todo el proceso de crecimiento de cada uno de nuestros compañeros… Que estén celebrando la trayectoria de Olga Tañón, quien es mi compatriota, nuestra música, me emociona mucho, es una mujer muy luchadora en todos los aspectos, una gran madre, una mujer impresionante, como apoya a nuestra gente. Wisin y Yandel los vamos a ver juntos, van a pasar muchas cosas, vamos a ver la nueva generación haciéndole honor a los de una generación anterior y cantando sus canciones, y todo eso me parece bello.