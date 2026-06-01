Mamdani urge a familias con niños de 2 años a inscribirlos al programa gratis de cuidado infantil
El mandatario de NYC recordó que desde este martes hasta el 26 de junio estará abierto el proceso para aplicar al programa de cuidado infantil
En enero pasado el alcalde, Zohran Mamdani, anunció que gracias a una inversión promovida por la gobernadora del Estado, Kathy Hochul, familias neoyorquinas de bajos recursos pronto podrían tener acceso a servicios de cuidado infantil para niños de 2 años (2K), y este martes 2 de junio arranca el proceso para que los interesados comiencen a aplicar.
Así lo recordó el mandatario local, en diálogo con El Diario, donde hizo un llamado a padres de familia con pequeños nacidos en el 2024, que residen en una veintena de vecindarios, para que se inscriban y puedan recibir cupos en guarderías y sitios de cuidado cerca de sus hogares.
Aunque la meta final es ofrecer 12,000 cupos de cuidado de jornada completa, por ahora empezarán con 2,000 cupos, por lo que las familias, con o sin papeles, deberán registrarse pronto, antes del 26 de junio, para comenzar a recibir los servicios de cuidado en septiembre próximo.
“Este programa implementado por primera vez en la historia de la ciudad es gratis. Cuidado infantil gratis para niños de dos años, y vamos a empezar con 2,000 niños en varios vecindarios de nuestra ciudad, incluyendo a Washington Heights, Inwood y Fordham. La mejor manera de registrarse es ir al sitio web MySchools, donde tenemos más de de 10 idiomas, entre ellos español”,dijo Mamdani.
El burgomaestre recalcó que el programa no requiere estatus migratorio, y aunque aseguró entender que muchas familias tienen temor de entregar información personal, aclaró que la Ciudad no comparte datos con agencias de inmigración.
“Este es un programa para todos los niños de la Ciudad de Nueva York, sin importar su estatus migratorio. Entiendo por qué muchos padres están llenos de miedo en estos momentos, especialmente por la crueldad de ICE, pero quiero ser claro en que esta es una ciudad que se opone a esa crueldad y es una ciudad que invierte en cada niño”, dijo el Alcalde.
“Este es un programa que no afecta su estatus migratorio. Es para cada niño de la Ciudad de Nueva York sin importar el estatus de los niños ni de sus padres. Y quiero reafirmar que aquí en la Ciudad de Nueva York nos sentimos orgullosos de ser una Ciudad Santuario. Firmamos una orden ejecutiva para asegurarnos de que cada una de las agencias municipales cumpla con ese estaus de Ciudad santuario”, agregó Mamdani.
El Alcalde explicó que otra de las ventajas que tendrán las familias que reciban los servicios gratuitos de cuidado infantil para los niños de 2 años es que van a ser asignados en sitios en sus barrios y no tendrán que viajar fuera de las áreas donde viven.
“En la ciudad más costosa de los Estados Unidos de América, el cuidado infantil es uno de los principales factores que empujan a las personas a abandonar la ciudad”, dijo el jefe de la Gran Manzana.
“De hecho, en esta urbe se considera una buena oferta pagar $20,000 dólares al año por el cuidado de un solo niño. Por ello, el hecho de que el gobierno municipal pueda ahora ofrecer un servicio de cuidado infantil verdaderamente universal y gratuito —para los niños de tres años y, por primera vez en la historia de la ciudad de Nueva York, también para los de dos años— resultará transformador para las familias que buscan construir una vida en esta ciudad”, concluyó.
Algunos de los vecindarios donde se ofrecerán los primeros cupos de cuidado infantil para pequeños de 2 años incluyen a Washington Heights, Inwood, Hamilton Heights, Fordham, Belmont, Kingsbridge, Canarsie, Brownsville, Ocean Hill, Ozone Park, Richmond Hill, Woodhaven y The Rockaways, entre otros.
Y como una manera de lanzar el programa, el próximo 7 de junio junto a la organización New York Road Runners (NYRR), habrá una Carrera de 2 millas llamado “2K for 2-K”, a las 8:00 a.m. en el parque Fort Tryon, en Manhattan.
“El evento está abierto al público mediante inscripción a través del sitio web de NYRR. El cupo es limitado y las inscripciones se asignarán por orden de llegada”, advirtió la administración municipal.
Datos sobre las inscripciones
- 2 de junio comienza el proceso de registro
- 26 de junio Cierra el proceso de registro
- 4 de agosto se publicará la lista de oferta de cupos
- 2024 es el año en que deben haber nacido los niños para aplicar
- 2,000 cupos disponibles para empezar en el otoño de este año
- Niños con discapacidades, necesidades de accesibilidad y quienes residen en viviendas temporales, pueden aplicar
- Los niños no necesitan haber completado el control de esfínteres para asistir al programa 2-K
- Si los niños no han cumplido 2 años todavía y cumplirán más adelante en el año podrían recibir una oferta pendiente para comenzar en una fecha posterior
Vecindarios en los que se ofrecerán los cupos
- Washington Heights
- Inwood
- Hamilton Heights
- Fordham
- Belmont
- Norwood
- Morris Heights
- Van Cortlandt Village
- Kingsbridge
- Canarsie
- Remsen Village
- Brownsville
- Ocean Hill
- Ozone Park
- South Ozone Park
- Richmond Hill
- Woodhaven
- Howard Beach
- The Rockaways
Cómo aplicar
- Puede aplicar en internet a través del sitio MySchools en este link: https://myschools.nyc/en/
- En ese enlace puede elegir la opción español.
- También puede hacer su solicitud por teléfono llamando al (718)-935-2009. Solicite el servicio de traducción. Hay más de 200 idiomas disponibles
- Puede hacer el trámite visitando un Centro de Bienvenida para Familias. Utilice este link para saber dónde hay uno cerca de su casa. https://www.schools.nyc.gov/enrollment/enrollment-help/family-welcome-centers
- El proceso de admisión para el nivel 2-K no funciona por orden de llegada. Puede realizar cambios en su solicitud en cualquier momento antes de la fecha límite