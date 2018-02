Música mexicana que rompe fronteras

La Orquesta Filarmónica de Louisiana debutará en Carnegie Hall, de la mano del director de origen mexicano Carlos Miguel Prieto quien tocará una de las más renombradas obras del repertorio de la nación azteca

La Orquesta Filarmónica Louisiana tocará por primera vez en el prestigioso escenario del Carnegie Hall. Este debut tiene la gran particularidad de que traerá a escena un repertorio y a un conductor que celebrarán por todo lo alto el folclor mexicano.

El director de orquesta, Carlos Miguel Prieto, cuenta sentirse doblemente emocionado por su próxima presentación en la ciudad, pautada para el martes 27. Adelanta que durante la gala, la Filarmónica de Louisiana tocará una de las piezas más emblemáticas de su natal México.

“La música sin dudas rompe fronteras y una muestra de esto es que interpretaremos ‘La noche de los Mayas, una pieza que no puede ser más mexicana, cargada de mucha percusión original de nuestro país. Por otro lado, es un privilegio enorme tocar en el Carnegie Hall”, comenta sobre el concierto que además incluye música del compositor americano, Philip Glass. ‘Noche de los mayas’ fue creada en 1939 por el compositor Silvestre Revueltas para la cinta homónima.

Prieto destaca que Louisiana es una ciudad matizada por un espíritu muy alegre y sobre todo por una ciudad de marcada diversidad cultural, que se reflejará en el programa musical. Al recordar su entrada a la orquesta también le llega a su memoria las secuelas del huracán Katrina.

“Esta orquesta tiene el mérito de haberse reinventado. Tras el paso del huracán Katrina, la orquesta que también incluye músicos latinos, estaba a la deriva. Muchos de sus músicos no tenían donde vivir, había mucha precariedad. A pesar de las adversidades, la orquesta pudo renovarse y reconstruir su público”, comenta.

Simultáneamente a su rol de director de la Orquesta Filarmónica de Louisiana, en Nueva Orleans, con la que ha trabajado por 11 años, Prieto también ejerce las funciones de conductor de la Orquesta Sinfónica Nacional Mexicana.

“Es una labor que demanda mucho, implica movilizarme con la familia constantemente, pero es una tarea que disfruto a plenitud. Viajo semanalmente a México para encontrarme con los miembros de la Orquesta Sinfónica”, agrega.

Al hablar de los obstáculos que como hispano ha tenido que enfrentar para abrirse paso entre las más prestigiosas orquestas del país, Prieto confiesa que su trayectoria no ha sido fácil, pero que ha podido recoger buenos frutos de su esfuerzo.

“No puedo decir que ha sido fácil mi carrera; no lo ha sido, pero mi entusiasmo y mi energía nunca han disminuido. Desde el comienzo he trabajado con la misma fuerza, la misma ilusión y he visto el resultado de ese esfuerzo traducirse en oportunidades. He podido trabajar con importantes orquestas del país y cada día siguen abriéndose puertas”, concluye, Prieto que incluye en su hoja de vida colaboraciones con las orquestas sinfónicas de Chicago, Los Ángeles y Boston, entre otras orquestas.

En detalle

Qué: Concierto de la Orquesta Sinfónica de Nueva Orleans

Dónde: Stern Auditorium de Carnegie Hall, 57 street and 7th avenue

Cuándo: Martes 27 de febrero

Entradas: Desde $ 16.50

Información: http://www.carnegiehall.org