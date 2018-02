Aisha Syed Castro, una dominicana virtuosa del violín

La destacada instrumentista clásica debutará en el Carnegie Hall para conmemorar la independencia de la isla

Aisha Syed Castro recuerda que en sus sueños de infancia se vislumbraba siempre sobre un escenario adornado con largas cortinas de terciopelo rojo. Y no le tomaría mucho tiempo hacer de ese sueño una realidad, ya que con tan sólo 11 años de edad la violinista dominicana debutó junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de su isla natal.

Desde entonces su pasión la llevó a transformarse en una virtuosa del violín que hace gala de sus dotes en los más prestigiosos escenarios del mundo.

“Desde que toqué el violín por primera vez me enamoré de este instrumento, no quería soltarlo. Comencé a practicar y a sentir la necesidad de perfeccionar cada nota que interpretaba. Recibí siempre el apoyo de mi familia y muy en particular de mi mamá”, comenta Castro quien entre sus meritos incluye su formación en la Yehudi Menuhin, en Londres, Inglaterra, una escuela para niños brillantes.

Y este martes 27 de febrero, la artista de 28 años, considerada por The Arts Club Classical Music Award entre los 10 mejores músicos de Gran Bretaña, tocará por primera vez en Nueva York y lo hará en Weill Recital Hall del Carnegie Hall. La gala, a beneficio del Dominican Heritage and Culture Society, conmemorará 174 años de la Independencia Dominicana.

“Tocar en el Carnegie Hall me llena de emoción. Doy gracias a Dios por este privilegio, toda la gloria y honra es para él, que me permitió asegurar esta fecha. Yo quise que mi debut fuera justo en este día tan especial en mi país”, comenta la artista de rostro risueño y figura espigada, que nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros, de padre paquistaní y madre dominicana.

Aunque Syed Castro, casada con el economista, autor y conferencista dominicano Jonathan D’ Oleo, tuvo el merengue, ritmo emblema de República Dominicana, como banda sonora de su vida en la isla y tiene sus preferidos en la música tropical, se enamoró de la música clásica y nunca olvida al compositor que abrió la puerta mágica a ese estilo. De igual manera, habla de los ritmos que suenan en su radio cuando esta fuera de los escenarios.

“Bach es uno de mis compositores clásicos preferidos y en música popular Juan Luis Guerra. También me gusta el género country y el pop rock. No tengo mucho tiempo para explorar música, pero tengo a mis hermanos quienes son los que se encargan de actualizarme. Siempre que nos juntamos me comentan de canciones nuevas”, dijo.

La violinista, que estará acompañada por el pianista Martin Labazevitch y que usará esa noche un Stradivarious valorado en 5.9 millones de dólares, adelanta que la función contará con programa diverso en el que incluirá piezas de los compositores españoles Manuel de Falla y Pablo de Sarasate. De igual manera, anuncia que habrá una sorpresa en el programa.

“Será una noche inolvidable, con un programa diverso que incluye piezas muy conocidas. De Falla tocaré ‘Danza española’ de ‘La vida breve’ y de Sarasate ‘Fantasía Carmen’, entre otras obras. Una sorpresa que tengo reservada es que voy a interpretar una pieza de Rafael Solano”, comenta sobre el reputado compositor y pianista dominicano.

Al hablar de los obstáculos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria, Syed Castro afirma que detrás de cada uno de los reconocimientos que distinguen su carrera se esconden innumerables sacrificios y sobre todo una fe inquebrantable.

“Muchas veces la gente se fija en la punta del iceberg, en los triunfos, en los galardones y no sabe realmente todo lo que se esconde detrás. No todo ha sido color de rosas, también he vivido fracasos, rechazos. Creo que he podido saltar las barreras gracias a la disciplina, a la perseverancia y sobre todo a mi fe en Dios, que es quien me sigue abriendo puertas”, subraya.

Labor filantrópica

Castro es reconocida por el actual presidente de su país como Embajadora de Buena Voluntad, Honorífica, y cuenta que una de las mayores enseñanzas que guarda de la escuela Yehudi Menuhin es el valor de la inclusión social en la música. Basada en esto, la artista decidió crear la fundación Music for Life.

“La fundación me ha permitido llevar música a hospitales, cárceles, escuelas. La idea es llevar la música clásica a un público que por razones económicas o sociales no tiene acceso a ella. También hemos creado el festival ‘Música con propósito’, en el que brindamos a los niños la posibilidad de tocar el violín y de recibir clases magistrales”, agrega la artista que en el 2012 presentó el disco ‘Pasión Latina’, al que siguieron las producciones ‘Virtuoso Sarasate’ (2014) y ‘Martinaitis, en 2016.

El concierto en Carnegie Hall forma parte de una nueva gira mundial titulada Golden Land 2018 que la llevará por 14 países y que incluye, entre otros escenarios, el Palacio de Bellas Artes de México, el Bunka Kaikan Hall en Tokio, el National Performing Arts Center en la India y el Centro Kirchner en Argentina.

En detalle

Qué: Concierto Aisha Syed Castro

Dónde: Weill Recital Hall en Carnegie Hall

Cuándo: Martes 27, a las 8 p.m.

Entradas: $150

Información: http://www.carnegiehall.org