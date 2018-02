Cristiano Ronaldo dio entrevista a su imitador brasileño y rompió el internet

El youtuber 'Fred + 10' visitó al astro portugués en Madrid y el producto de este encuentro ya tiene más de dos millones y medio de visitas en menos de 24 horas

El delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, dijo en una entrevista al canal de Youtube brasileño Desimpedidos que no ve a Portugal como favorito para el Mundial y que el futbol de Europa es mejor que el de Brasil, China y México.

“No somos favoritos, tenemos que ser honestos y tener la humildad de entender que teóricamente hay equipos con más nombre. Es el caso de Brasil, España, Alemania, el caso de Argentina. No somos favoritos pero en el futbol todo es posible.

“Vamos a intentar pasar la fase de grupos, tenemos un primer partido difícil contra España, que es un candidato a ganar el Mundial. Hay que ir paso a paso, el primero es la fase de grupos, y luego ya veremos. Este es nuestro objetivo principal“, declaró.

Portugal, campeón de la pasada Eurocopa, está en el grupo B de la copa junto a España, Marruecos e Irán.

El apodado “CR7” también recordó el Mundial de Clubes de 2017, donde los merengues vencieron 1-0 al Gremio en la Final. Sobre dicho partido mencionó que los sudamericanos son un gran equipo, pero que no están acostumbrados a jugar contra las grandes potencias.

“Una final es siempre 50/50. Pero yo siento que en Europa está el mejor futbol, no vamos a ser hipócritas y mentir con que el futbol de China, Brasil o México es mejor. No es, en Europa están los mejores del mundo y la competitividad aquí es muy buena porque juegas contra grandes equipos, contra los mejores del mundo.

“La calidad técnica es buenísima, los brasileños técnicamente son muy buenos, pero no están acostumbrados a jugar contra el Barsa, Madrid, Atlético, Sevilla. Si nosotros jugábamos a nuestro nivel, íbamos a ganar la Final, sin menospreciar al adversario porque eran un gran equipo”, mencionó.

El portugués también contó que nunca se imaginó que podría ganar cinco Balones de Oro, pero que desde niño siempre sintió que era mejor que los demás.

“Cinco no, pero todo empezó desde el principio. Sabía que era un niño especial, tenía la misma edad que mis compañeros pero sentía que era mejor. Hacía cosas que ellos no podían. Pero saber que vas a ganar un Balón de Oro es muy difícil. Jugué en Sporting, fui para Manchester, y a partir de ahí sentí ‘voy a jugar con los mejores del mundo, voy a jugar contra los mejores del mundo, y aún así consigo destacar…’ entonces empecé a pensar que podía ganar un Balón de Oro. Fue así como empezó, desde los 16, 17 ó 18 sabía que era posible”, indicó.

Sobre sus aspiraciones a futuro, indicó que obviamente le gustaría ganar el Mundial, pero que ya logró todo lo que quería.

“Todo lo que soñé lo alcancé en el futbol. No sería justo decir ‘sueños tenemos todos’. Pero creo que he conquistado tantas cosas bonitas que no tengo más sueños. Si me preguntas si quiero ganar otra vez, claro que me gustaría por ejemplo ganar el Mundial, es obvio. Pero si tuviese que terminar ahora mi carrera, lo haría súper orgulloso, contento. Nunca pensé que mi carrera iba a ser tan bonita”, dijo.