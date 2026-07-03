Ola de calor en NYC dispara llamadas al 911 y visitas a emergencias

La intensa ola de calor que afecta a la ciudad de Nueva York ya está teniendo un impacto directo en la salud de sus habitantes.

Según informó Gothamist, las llamadas al 911 por emergencias relacionadas con las altas temperaturas y las visitas a las salas de emergencia aumentaron de forma considerable esta semana, mientras las autoridades advierten que las condiciones seguirán siendo peligrosas durante los próximos días.

De acuerdo con cifras oficiales de la ciudad, los equipos de servicios médicos de emergencia respondieron 209 llamadas relacionadas con el calor durante el miércoles, mientras que los hospitales registraron 151 visitas a salas de emergencia por enfermedades asociadas a las altas temperaturas en esa misma jornada.

El incremento ocurrió en medio de una de las olas de calor más intensas que ha vivido la región en los últimos años. El índice de calor alcanzó los 100°F (38°C) el miércoles y superó los 105°F (40°C) el jueves, una combinación de temperatura y humedad que representa un riesgo importante para la salud.

Además, el termómetro en Central Park llegó a 100°F (38°C), la primera vez que la ciudad registra una temperatura de 3 dígitos en más de una década, según informó la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York.

El viernes será el día más peligroso

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronostica que el viernes será el punto máximo de esta ola de calor. Se espera una temperatura de hasta 101°F (38.5°C), aunque la sensación térmica podría ser significativamente mayor debido a la humedad.

Las autoridades mantienen vigente una advertencia por calor extremo para los 5 condados de la ciudad y recomiendan limitar las actividades al aire libre, mantenerse hidratado y buscar espacios con aire acondicionado.

Funcionarios municipales señalaron que el volumen de llamadas al 911 es elevado, aunque se mantiene dentro de los niveles esperados para un episodio de calor extremo de esta magnitud. Asimismo, indicaron que el Departamento de Salud no ha detectado un crecimiento descontrolado de las emergencias médicas.

Las autoridades recomiendan permanecer el menor tiempo posible a la intemperie para no sufrir los estragos de las altas temperaturas. (Foto: Ryan Murphy/AP)

Preocupación por adultos mayores y trabajadores al aire libre

Mientras las temperaturas continúan aumentando, muchos neoyorquinos han modificado sus rutinas para protegerse del calor.

Las autoridades han pedido estar al pendiente de familiares y vecinos de edad avanzada, ya que son uno de los grupos más vulnerables durante este tipo de fenómenos.

Los trabajadores de la construcción, repartidores, personal de mantenimiento y otras personas que desempeñan labores al aire libre también enfrentan un riesgo elevado de sufrir agotamiento por calor o golpes de calor durante esta semana.

Las olas de calor son cada vez más frecuentes

Aunque las cifras actuales todavía se encuentran por debajo de algunos de los peores días del verano de 2025, cuando la ciudad registró 228 y 265 visitas a emergencias por calor en 2 jornadas consecutivas de finales de junio, los datos muestran una tendencia preocupante.

Según estadísticas del Departamento de Salud, este verano ya ha registrado 3 olas de calor con más de 100 llamadas de emergencia relacionadas con altas temperaturas.

En comparación, durante todo 2025 solo hubo 2 episodios similares, mientras que en 2024 únicamente se registró uno.

Este aumento refleja cómo los eventos de calor extremo se están volviendo más frecuentes e intensos, una situación que expertos relacionan con los efectos del cambio climático.

Las autoridades también recuerdan que quienes no tengan aire acondicionado, pueden acudir a alguno de los centros de enfriamiento habilitados en toda la ciudad o solicitar información llamando al 311.

Con las temperaturas extremas, la recomendación principal sigue siendo evitar la exposición prolongada al sol y vigilar especialmente a adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.

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