¿Una tormenta eléctrica puede suspender un partido del Mundial? Qué dice el protocolo

Las tormentas eléctricas se han convertido en uno de los protagonistas inesperados del Mundial 2026. Este viernes, Argentina enfrenta a Cabo Verde en Miami bajo un pronóstico que incluye lluvias, tormentas y descargas eléctricas, una combinación que ya obligó a retrasar partidos durante el torneo.

La lluvia, por sí sola, no suele ser motivo para suspender un encuentro. El verdadero problema son los rayos. En Estados Unidos rigen estrictos protocolos de seguridad que obligan a detener cualquier evento deportivo cuando se detecta actividad eléctrica cerca del estadio. Esas normas también se aplican durante el Mundial.

¿Cuándo se suspende un partido?

Si los sistemas de monitoreo detectan un rayo dentro de un radio de ocho millas (unos 13 kilómetros) del estadio, el partido debe detenerse de inmediato o, si aún no comenzó, retrasar el inicio.

Una vez que cesa la actividad eléctrica, deben transcurrir 30 minutos sin que se registre un nuevo rayo antes de que los jugadores puedan volver al campo. Si vuelve a producirse una descarga, el reloj se reinicia y comienza otra espera de 30 minutos.

¿Qué ocurre con los aficionados?

Cuando se activa el protocolo por tormenta eléctrica, los espectadores reciben instrucciones para abandonar sus asientos y trasladarse a zonas cubiertas del estadio hasta que pase el peligro.

La recomendación de las autoridades estadounidenses es clara: si se escuchan truenos, existe riesgo de impacto de un rayo y no es seguro permanecer al aire libre.

De hecho, el protocolo no es una hipótesis: ya hubo partidos afectados en este Mundial. Uno de los casos más importantes ocurrió en Filadelfia, donde un partido debió retrasarse varias horas por tormentas eléctricas.

También hubo modificaciones en el horario del encuentro entre México y Ecuador, mientras que otros partidos estuvieron bajo amenaza hasta minutos antes del inicio debido a las alertas meteorológicas.

¿Hay riesgo para Argentina en Miami?

Los pronósticos para este viernes indican la posibilidad de lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y la noche en el área de Miami. Incluso periodistas presentes en la ciudad reportaron fuertes tormentas con abundante actividad eléctrica en las horas previas al partido entre Argentina y Cabo Verde.

Eso no significa que el encuentro vaya a suspenderse. Todo dependerá de la ubicación de las descargas eléctricas respecto del estadio en el momento del partido.

Además de las tormentas, el calor será otro factor importante. Distintos análisis meteorológicos estiman una temperatura cercana a 31 °C (88 °F) y una humedad elevada, condiciones que pueden afectar el rendimiento físico de los jugadores.

¿Se puede cancelar un partido?

La cancelación es el último recurso y es muy poco frecuente. Si las condiciones meteorológicas impiden jugar ese mismo día, la FIFA evalúa alternativas junto con el comité organizador, que pueden incluir un retraso prolongado o una reprogramación del partido. Sin embargo, la prioridad es disputar el encuentro una vez que las condiciones sean seguras para jugadores, árbitros, trabajadores y aficionados.

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