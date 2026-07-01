Empleada de Winn-Dixie en Florida robó más de 500 boletos de lotería y ganó más de $39 mil, según la policía

Una exempleada de Winn-Dixie en Palm Beach Gardens, Florida, fue arrestada tras ser acusada de robar cientos de boletos raspaditos de la Lotería de Florida y cobrar premios por un total de $39,128 dólares, según informaron las autoridades. La sospechosa, Essie Latrell Davis, de 45 años y residente de West Palm Beach, enfrenta cargos por robo mayor y fraude organizado, delitos que podrían acarrearle una condena de hasta 30 años de prisión.

La investigación comenzó en julio de 2025, cuando los responsables del supermercado detectaron inconsistencias en el inventario de boletos de lotería. El gerente regional de protección de activos alertó sobre el faltante y ordenó revisar las cámaras de seguridad del establecimiento, lo que permitió identificar una presunta maniobra que se habría extendido durante varias semanas.

De acuerdo con la policía de Palm Beach Gardens, Davis tenía acceso tanto al dispensador de raspaditos como a una caja fuerte donde se almacenaban los boletos. Las grabaciones de vigilancia la habrían captado retirando boletos individuales y talonarios completos entre finales de julio y mediados de septiembre de 2025.

Los investigadores sostienen que, durante ese período, la mujer sustrajo 456 boletos individuales y 12 talonarios, superando los 500 raspaditos. La pérdida económica para la tienda fue estimada en $32,506.

El caso ocurrió en la sucursal de Winn-Dixie ubicada en Gardens Park Plaza, establecimiento que cerró sus puertas en abril de este año. A medida que avanzó la investigación, las autoridades lograron relacionar los boletos desaparecidos con premios que posteriormente fueron cobrados en otros comercios del condado de Palm Beach.

Según documentos judiciales citados por medios locales, Davis utilizaba la aplicación oficial de la Lotería de Florida instalada en su teléfono celular para escanear los raspaditos y verificar cuáles eran ganadores.

La acusación también señala que las cámaras de seguridad la registraron activando boletos desde una computadora del supermercado. Después, presuntamente escaneaba cada ticket con la aplicación, desechaba los que no tenían premio y ocultaba entre su ropa aquellos que resultaban ganadores.

Así rastrearon los premios cobrados

Las autoridades reconstruyeron el recorrido de varios boletos premiados que fueron canjeados posteriormente en supermercados Publix de West Palm Beach.

Los registros de la Lotería de Florida fueron comparados con las grabaciones de seguridad de esos establecimientos. De acuerdo con la investigación, las imágenes mostraban a Davis cobrando premios individuales que oscilaban entre $100 y $500, una evidencia que reforzó la hipótesis de que los boletos ganadores provenían del inventario sustraído del Winn-Dixie.

La investigación también reconstruyó el momento en que la empleada fue interrogada por sus superiores. El 17 de septiembre de 2025, el gerente regional la llevó a la oficina del gerente para hablar sobre las irregularidades detectadas.

Según el informe policial, la mujer respondió: “Haz lo que tengas que hacer”, abandonó el lugar antes de finalizar la conversación y dejó su teléfono celular en el supermercado.

El dispositivo fue incautado como evidencia por los investigadores. Aunque posteriormente obtuvieron una orden judicial para analizar su contenido, las autoridades informaron que no lograron acceder a la información almacenada en el teléfono.

Davis fue arrestada el pasado 23 de junio e ingresó a la cárcel del condado de Palm Beach. Actualmente enfrenta cargos por robo mayor superior a $20,000 y fraude organizado.

Durante la audiencia inicial, el juez de circuito Donald Hafele fijó una fianza de $20,000 por cada uno de los cargos. Además, ordenó que la acusada no tenga contacto con ninguna sucursal de Winn-Dixie ni de Publix mientras el proceso judicial continúa.

La próxima comparecencia ante la corte fue programada para el 23 de julio, fecha en la que continuará el proceso para determinar la responsabilidad de la exempleada en uno de los mayores robos de boletos de lotería registrados recientemente en un supermercado del sur de Florida.

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