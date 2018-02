¿Qué pasará con el Puerto Rico Football Club sin temporada en la NASL?

El futuro del equipo está en duda ante la cancelación del torneo 2018

Tras fallar en obtener una orden judicial que les reinstalara como una liga de segunda división, la North American Soccer League (NASL) canceló hoy el resto de su temporada, esto cuatro días después que un revés judicial en el tribunal federal.

La decisión deja así sin liga al equipo Puerto Rico Football Club, del enebeísta puertorriqueño Carmelo Anthony.

El pasado septiembre la US Soccer Federation votó para no otorgarle a la NASL su status de segunda división porque no cumple con sus estándares para lo que constituye una liga de segunda división. La USSF exige que una liga de segunda división esté formada por un número específico de equipos y que estos estén distribuidos equitativa y geográficamante.

La liga ya había cancelado su temporada de primavera esperando la decisión de la batalla legal.

Tras la decisión, los equipos New York Cosmos anunció que se unirán al Miami FC y al Jacksonville Armada en la National Premier Soccer League, una liga considerada de cuarta división.